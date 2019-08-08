https://static.news.ru/photo/e8a1c1be-b9b9-11e9-9eea-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Чалов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Московский футбольный клуб ЦСКА ответил отказом английскому клубу «Кристал Пэлас» на второе предложение по трансферу форварда сборной России Фёдору Чалову в размере €25 млн.

Об этом сообщил британский журналист Алан Никсон.

Crystal Palace. Massive bid for Chalov turned down. Record levels. Surely can’t lose Zaha in the circumstances ... — Alan Nixon (@reluctantnicko) August 8, 2019

Между тем, сообщается, что ЦСКА готов всё же продать игрока, но за €30 млн., пишет « Чемпионат ». Такое решение «армейцев» связано с тем, что в Англии в четверг закроется трансферное окно, а лондонцы нуждаются в россиянине. Руководство ЦСКА понимают всю эту ситуацию и хочет получить за 21-летнего форварда больше.

Чалов является воспитанником ЦСКА. В составе «армейского» клуба он провёл 65 матчей, отличившись 27 голами. По итогам сезона-2018/19 стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 15 мячей.

Ранее сообщалось, что англичане увеличили предложение за 21-летнего форварда до €25 млн, повысив таким образом первоначальную сумму сразу на €10 млн., писал News.ru.