Между тем, сообщается, что ЦСКА готов всё же продать игрока, но за €30 млн., пишет «Чемпионат». Такое решение «армейцев» связано с тем, что в Англии в четверг закроется трансферное окно, а лондонцы нуждаются в россиянине. Руководство ЦСКА понимают всю эту ситуацию и хочет получить за 21-летнего форварда больше.
Чалов является воспитанником ЦСКА. В составе «армейского» клуба он провёл 65 матчей, отличившись 27 голами. По итогам сезона-2018/19 стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 15 мячей.
Ранее сообщалось, что англичане увеличили предложение за 21-летнего форварда до €25 млн, повысив таким образом первоначальную сумму сразу на €10 млн., писал News.ru.