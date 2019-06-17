https://static.news.ru/photo/640b981e-911c-11e9-9209-fa163e074e61_1024.jpg Фото: James Maddison/instagram

Полузащитник сборной Англии и клуба «Лестер Сити» Джеймс Мэддисон заявил, что на молодёжном чемпионате Европы — 2019 по футболу он сыграет за национальную команду в специальных бутсах с изображением девочки Софи Тейлор, умершей от рака кости.

Невероятно особенные футбольные бутсы, которые я надену во время чемпионата Европы. Мой лучший друг всегда со мной, — написал Мэддисон в своём Instagram.

Он познакомился с ребёнком, когда выступал за «Норвич Сити» с 2016 по 2018 год. Футболист навещал Софи, которая боролась с тяжёлым недугом, в больнице, сопровождал её на игры бывшего клуба и «Лестер Сити». Девочка, ушедшая из жизни в начале 2019 года, стала талисманом «Норвича».

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд проходит в Италии и Сан-Марино. Турнир стартовал 16 июня, завершится 30 июня.

Отборочный матч чемпионата Европы — 2020 между сборными России и Шотландии пройдёт в «Лужниках», писал ранее News.ru.