Жену футболиста Малиновского возмутила ситуация в Европе

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Роксана Малиновская, жена украинского футболиста Руслана Малиновского, выступающего за итальянскую «Аталанту» (Бергамо), заявила, что уже устала от связанных с коронавирусом ограничений в Европе.

Супруга полузащитника опубликовала в Instagram снимок, на котором она стоит на улице рядом с сидящей в коляске дочерью. На лице девушки медицинская маска.

Как хочется снять эти дурацкие маски... С понедельника мы снова в «оранжевой» зоне. Честно говоря, в Европе происходит что-то очень странное, — подписала фото Роксана.

Подписчики девушки в массе поддержали её, отметив, что маски всем надоели, а европейские страны переусердствовали в ограничительных мерах.

Одноклубником Малиновского по «Аталанте» является российский футболист Алексей Миранчук. Бергамо, в котором базируется клуб, особенно сильно пострадал от пандемии COVID-19.

Ранее «Аталанта» пополнила состав ещё одним игроком из Восточной Европы, писал NEWS.ru. В команду из Бергамо перешёл из донецкого «Шахтёра» 24-летний украинский полузащитник Виктор Коваленко.