Стартовый поединок петербургского «Зенита» в групповом турнире Лиги чемпионов оставил двоякое впечатление. News.ru не пытается настаивать на том, что стакан наполовину полон или пуст, а просто приводит по три аргумента в пользу обеих противоположных точек зрения.

Плюс: тактическая схема и новички

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не побоялся в своём дебютном матче на европейской арене использовать схему с тремя центральными защитниками — и это при том, что в российском чемпионате он к ней в нынешнем сезоне вообще не прибегал. Любые тактические перестроения — всегда определённый риск, а здесь он был вдвое выше, учитывая высочайший уровень соперников и самого турнира. Значит, можно сделать вывод, что схема с пятью защитниками регулярно наигрывалась петербуржцами на тренировках и, возможно, двусторонних играх.

Между тем «Зенит» удивил не только выбором расстановки игроков, но и самим их подбором. Линия обороны — весьма тонкая материя, здесь как нигде важны сыгранность до автоматизма и взаимопонимание на уровне спинномозговых рефлексов. А в поединке с «Лионом» именно в оборонительные порядки Семаком смело были внедрены два новичка: правый защитник Вячеслав Караваев, до этого проведший на поле лишь пару минут в концовке матча чемпионата страны с тульским «Арсеналом», и венесуэлец Йордан Осорио, вовсе за «сине-бело-голубых» не игравший. Значит, и в этом плане тренерский штаб был на 100% уверен в новобранцах, раз не постеснялся выпустить обоих с первых минут в выездном матче Лиги чемпионов.

Frederic Chambert, via www.imago/Global Look Press

Как в случае с выбором тактической схемы, так и в случае с определением конкретных кандидатур под эти построения Семак и его помощники не ошиблись: команда сработала достаточно слаженно и без провалов, заслуженно заработав очко на выезде.

Плюс: связка Азмун — Дзюба в действии

Во всех спорах по поводу конкурентоспособности Российской премьер-лиги (РПЛ) на европейской арене неизменно звучит аргумент, с которым трудно не согласиться: практически все звёзды нашего турнира — первые парни на деревне, которые сразу становятся несостоятельными, попадая в жёсткие условия Лиги чемпионов, где совершенно иные скорости, индивидуальное мастерство и командная работа.

В общем и целом так оно и есть, но всё же определённые исключения встречаются. Одним из таковых стал атакующий дуэт «Зенита» Сердар Азмун — Артём Дзюба. Оба прилично забивают в российском чемпионате, но, как выяснилось, способны не затеряться и на более высоком уровне.

Особо стоит отметить саму комбинацию, которая на исходе первого тайма позволила питерцам повести в счёте. Быстрая и изящная «стеночка», в которой роль эффектно пасующего исполнил капитан «Зенита», а роль завершающего атаку — иранский форвард, была разыграна в лучших традициях европейских топ-клубов. После таких голов хочется воскликнуть: можем же, когда захотим!

Плюс: смелые решения Семака

Когда в начале второго тайма «Лион» сравнял счёт с необязательного пенальти, игра долгое время находилась в состоянии динамического равновесия и могла развернуться в любую сторону. И здесь нельзя не отметить замены, которые Семак использовал как для тактических перестроений по ходу второй половины встречи, так и для усиления атакующей игры.

Далер Кузяев, вышедший вместо Юрия Жиркова, должен был укрепить центральную зону, лишив соперника пространства на стратегически важном участке поля. А выход Олега Шатова вместо Вячеслава Караваева окончательно вернул «Зенит» к схеме с четырьмя защитниками и квартетом игроков средней линии с сохранением мобильности и заряженности на атаку фланговых игроков.

Похвальное стремление тренерского штаба «сине-бело-голубых» до последнего искать пути к победе в гостевом матче едва не было вознаграждено: в ходе одной из атак Дзюба едва вновь не выступил в роли автора голевой передачи. И хотя второй мяч не побывал в воротах «Лиона», итоговый ничейный результат, без сомнения, можно записать в актив российскому чемпиону.

Минус: травма Азмуна

За несколько минут до своего эффектного гола Азмун получил повреждение в достаточно курьёзной ситуации: иранец в центре поля сам нарушал правила в борьбе с игроком «Лиона» и сам же оказался пострадавшей стороной, получив жёлтую карточку и вынужденно прибегнув к помощи медиков питерской команды. Нападающего на некоторое время вернули в строй, мяч он забил, но на второй минуте после перерыва всё же покинул поле.

Frederic Chambert, via www.imago/Global Look Press

Теперь предстоит выяснить цену этого кратковременного возвращения форварда в строй, как говорится, на морально-волевых и через боль. Возможно, погоня за сиюминутным результатом (то бишь голом в ворота «Лиона») аукнется более длительным периодом восстановления после этой травмы и «Зенит» не сможет рассчитывать на помощь Азмуна в ближайшем — или нескольких — матче Лиги чемпионов. Если так, то это будет очень серьёзная потеря для «сине-бело-голубых».

Минус: загнанность Жиркова

За последний месяц, пожалуй, самым восхваляемым игроком российского чемпионата стал Юрий Жирков. 36-летний ветеран демонстрировал потрясающую физическую готовность и уровень мастерства, выдавая в режиме нон-стоп один матч за другим, причём не только за клуб, но и в составе российской сборной. Откуда только силы берутся, не уставали удивляться болельщики и специалисты.

Но силы полузащитника всё-таки оказались небеспредельными. В Лионе Семаку пришлось заменить Юрия уже на 64-й минуте, и это не самый приятный факт для «Зенита». Сейчас, когда со стартом Лиги чемпионов игры пойдут в более плотном графике, бесконечная «езда» на возрастном хавбеке точно не приведёт ни к чему хорошему. Жирков может либо просто физически не выдержать такого бешеного ритма, либо — что ещё хуже — получить травму на фоне перегруженности.

Штаб Семака не может этого не понимать, а значит, в ближайших матчах Юрий неизбежно станет участником ротации состава. Вопрос в том, как это скажется на игре «Зенита» и насколько выходящие на позиции Жиркова футболисты смогут заменить его.

Минус: самоуверенность «Зенита»

После ничьей во Франции, добытой, скажем так, с позиции силы, игроки питерской команды могут несколько переоценить свои силы и возможности. Конечно, в этом плане ещё больший эффект дала бы победа над «Лионом», но она хотя бы положила в копилку «Зенита» важнейшие три очка. А ничья — это слишком мало для столь скоротечного турнира, да ещё и в группе с ровным составом.

После того как «РБ Лейпциг» обыграл в Лиссабоне «Бенфику» (2:1), стало очевидно, что именно немцы будут главными фаворитами этой подгруппы. Однако до двух спаренных поединков с представителем Бундеслиги петербуржцам во втором туре предстоит домашний матч с «Бенфикой», в котором непросто будет избавиться от чувства превосходства над соперником, которого изначально записали в аутсайдеры группы.

Между тем потеря очков в домашней встрече с португальцами может стать фатальной для «Зенита». Команда Семака даже при отличной укомплектованности по меркам российского чемпионата всё же пока не обладает достаточным опытом и сыгранностью на уровне Лиги чемпионов, да и сам наставник команды только делает первые шаги в этом престижном турнире. Так что особенно важно для игроков «Зенита» будет в любой момент трезво оценивать свои возможности и не витать в облаках.