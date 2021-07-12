Закрыть гештальт: Россия победила Словению и отомстила за позор в Мариборе

Сборная России продолжает творить чудеса, но на этот раз победа абсолютно заслуженная! Команда Валерия Карпина на выезде обыграла Словению, которая является исторически сложным соперником. Рассказываем подробнее о том, как были добыты важнейшие три очка.

Печальное прошлое

После домашнего матча со Словакией болельщиков сборной России одолевали смешанные чувства. С одной стороны, команда одержала третью победу подряд и осталась в борьбе за первое место в группе с Хорватией, но с другой — хозяева натурально «отскочили» и взяли три очка лишь благодаря сумасшедшему везению.

Было вдвойне интересно, как фартовость Валерия Карпина проявит себя в Мариборе — месте, которое для российской сборной стало синонимом ада. 12 лет назад команда, которой тогда руководил Гус Хиддинк, не смогла пройти словенцев в стыковых матчах за право сыграть на ЧМ-2010. Ответная игра проходила как раз в Мариборе, где хозяева одержали минимальную победу. В те времена об отмене правила выездного гола никто и не думал, так что домашние 1:0 вкупе с выездными 1:2 принесли Словении путевку на мундиаль. Последний раз в этом городе словенцы играли шесть лет назад, вернуться в Марибор к матчу с Россией было решено на фарт.

То фиаско в конце нулевых стало для российского футбола настоящей трагедией, ведь команда была на загляденье: один из лучших тренеров мира собрал под своим крылом находящегося в расцвете сил Андрея Аршавина, выступавших вместе с ним в АПЛ Романа Павлюченко, Юрия Жиркова и Динияра Билялетдинова, а также с десяток культовых российских футболистов: от Игоря Акинфеева до Александра Кержакова.

Сейчас же российская команда переживает, мягко говоря, иные времена. От команды не ждут больших свершений, и гостевое поражение от Словении не будет казаться чем-то экстраординарным, но побед-то всё равно ждут. Тем более турнирная ситуация в отборе на ЧМ-2022 сложилась более чем рабочая. Россияне имеют неплохие шансы побороться за первое место, а уж вторая строчка, отправляющая в «стыки», практически гарантирована.

С приходом Карпина капитанская повязка в сборной России потеряла сакральное значение. На каждый матч в этом статусе выходит новый игрок. На этот раз честь выпала Алексею Сутормину, который проводил лишь свой второй матч в национальной команде. Кажется, такими темпами очередь носить повязку скоро дойдёт до массажистов и сотрудников пресс-службы.

Ещё один дебютировавший в игре со Словакией сборник — Сергей Терехов — на этот раз остался в запасе. Его на левом фланге обороны заменил опытнейший Фёдор Кудряшов. В старт вернулся и отбывавший дисквалификацию Алексей Миранчук. Он занял место в атакующем трио вместо Арсена Захаряна. Последним изменением, по сравнению с матчем со Словаками, стал выход в полузащите Даниила Фомина вместо Александра Ерохина. Все остальные остались на своих местах.

Спасибо центру за это

Заряженность на борьбу хозяева продемонстрировали с первых секунд. Команды не успели толком начать матч, как Георгий Джикия получил локтем в голову от Андраса Спорара. Судья тут же продемонстрировал форварду «Мидлсбро» жёлтую карточку.

На 13-й минуте россияне едва не получили роскошный подарок от словенцев. Самый статусный футболист хозяев голкипер Ян Облак сочинил странную передачу на защитника, которую перехватили гости. Мяч был немедленно доставлен Фёдору Смолову, а того снёс вратарь. Быть бы пенальти, но в момент паса зафиксировали офсайд.

Через несколько минут два шикарных шанса отличиться имел Фомин. Сначала хавбек не смог обработать мяч на линии штрафной, а затем зарядил выше ворот метров с 11. Удару предшествовала комбинация с несколькими пасами пяткой. Забей россиянин — гол бы стал украшением любого хит-парада.

Россияне продолжили атаковать, и гол на 28-й минуте вполне вытекал из логики игры. Далер Кузяев на левом фланге заработал перспективный штрафной, а Фомин доставил мяч точно на голову Игорю Дивееву. Защитник ЦСКА затылком переправил мяч в сетку, забив свой дебютный мяч за сборную.

Через четыре минуты успех партнёра по амплуа решил повторить Георгий Джикия. На этот раз сборная России забила после углового. Смолов пяткой с ближней штанги скинул мяч в центр штрафной, где защитник «Спартака» пробил через себя. Просто блестящий гол! Всё складывалась настолько круто для россиян, что в это с трудом верилось.

Но тут, к сожалению, словенцы решили вспомнить, что тоже умеют играть в футбол. Изящную атаку на 40-й минуте точным ударом в дальний угол завершил лучший полевой футболист хозяев Йосип Иличич. Сборная при Карпине пропустила первый мяч, а ведь начало казаться, что этого не произойдёт никогда. Кстати, за несколько минут до гола словенцев поле из-за травмы покинул Дивеев. В игру пришлось вступать Максиму Осипенко.

Остаток тайма прошел напряжённо для россиян, но преимущество удалось сохранить. Второй тайм обещал быть остросюжетным.

На классе

Вторую половину матча сборная России начала просто отлично. Команда Карпина уверенно контролировала мяч, постоянно находилась в позиционной атаке и ничего не давала сделать хозяевам впереди. Было совершенно не ясно, за счет чего словенцы собираются отыгрываться.

В середине второго тайма у россиян появилось две хороших возможности вернуть преимущество в два мяча. Сначала Бакаев нанёс плотный, но берущийся для Облака удар с линии штрафной, а затем ассистировал Смолову. Фёдор упустил хороший момент для удара, который в итоге был блокирован.

На 69-й минуте россияне создали ещё более очевидный шанс для взятия ворот, но последний пас на пустые ворота не прошёл. Россияне сигнализировали, что занести мяч в сетку с нарушением правил помешали Бакаеву, однако арбитр никак на это не отреагировал.

Было очень тревожно, что сработает надоевшая всем футбольная мудрость, но россияне выстояли и не пропустили, хотя местами было тревожно. На этот раз победе сборной России можно радоваться без всяких оговорок: команда Карпина лучше соперника играла в футбол и заслуженно набрала три очка.

***

Подарок сборной России преподнесли хорваты. В параллельном матче главный конкурент россиян дома встречался со Словакией, но не смог повторить трюк российских футболистов. Для Модрича и компании всё могло закончиться совсем плохо: хозяева дважды по ходу матча отыгрывались. Но и ничья — печальный итог для хорватов и обнадеживающий для россиян. По состоянию на сегодняшний день для выхода на ЧМ россиянам хватит ничьей в последнем туре с Хорватией.