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После давно ожидавшегося всеми увольнения Олега Кононова руководство московского «Спартака» готово определиться с новым главным тренером команды. Почти никто уже не сомневается, что им станет бывший наставник немецкого «Шальке» Доменико Тедеско.

Юное лицо из «Шальке»

Что известно об этом специалисте? Когда Доменико было два года, его семья перебралась из Италии в Германию, которая стала для Тедеско фактически второй родиной. В футбол на серьёзном уровне Доменико не играл, а что касается тренерской карьеры, к своим «младенческим» по меркам этой профессии 34 годам итало-немец, разумеется, не мог наработать солидный послужной список.

Его первым и единственным опытом работы на высоком уровне стал клуб бундеслиги «Шальке» из Гельзенкирхена. Тедеско проработал с ещё одним газпромовским детищем неполные два сезона. В чемпионате-2017/18 «Шальке» триумфально добрался до второго места в элите германского футбола и получил прямую путёвку в Лигу чемпионов.

Важно отметить, что в августе прошлого года руководство клуба продлило с Тедеско контракт до конца сезона-2021/22.

Жребий, распределявший команды по группам Лиги чемпионов, уже тогда, более года назад, позаботился о том, чтобы российская публика поближе познакомилась с личностью и творчеством молодого специалиста, отправив гельзенкирхенцев в одну группу с действующим на тот момент чемпионом России московским «Локомотивом».

Помнится, год назад, в начале октября («железнодорожники» играли с «Шальке» первый домашний матч в группе во втором туре) на традиционной предматчевой пресс-конференции некоторые не особо погружённые в немецкий футбол коллеги-журналисты перепутали Тедеско с одним из его подопечных Даниэлем Калиджури, также пришедшим на брифинг. Разница в возрасте между тренером и действующим футболистом составляла всего-то три года, и улыбчивое лицо наставника без признаков растительности действительно выглядело более юным, чем суровая щетинистая физиономия Калиджури.

Группу Лиги чемпионов подопечные Тедеско тогда проскочили весьма успешно: дважды обыграли «Локомотив» (оба раза по 1:0), взяли четыре очка у турецкого «Галатасарая» и лишь с занявшим первое место на этом этапе португальским «Порту» имели отрицательный баланс (поражение и ничья). Впрочем, 11 набранных очков обеспечили гельзенкирхенцам выход в 1/8 финала главного еврокубка со второго места в группе.

Однако весной 2019-го дела у «Шальке» день ото дня шли хуже и хуже. Не повезло и с жеребьёвкой в Лиге чемпионов, где в первом же раунде плей-офф пришлось встречаться с английским монстром «Манчестер Сити». «Горожане» Хосепа Гвардьолы сначала обыграли команду Тедеско в гостях (3:2), а затем устроили форменный разгром в ответном поединке на своём поле — 7:0.

Именно после этого провала терпение боссов «Шальке» лопнуло, и они отстранили Тедеско от руководства командой. На тот момент команда из Гельзенкирхена проиграла пять матчей подряд с общей разницей мячей 4-21, пропуская в каждой встрече не менее трёх голов. И, помимо вылета с треском из Лиги чемпионов, скатилась в бундеслиге на места, грозящие выбыванием во второй по рангу дивизион.

Идентификация Цорна

Таким образом, после мартовского увольнения итало-германский специалист полгода находился без работы, пока про него не вспомнили в терпящем нынче бедствие «Спартаке». Разумеется, протекцию Тедеско составил недавно пришедший на должность генерального директора «красно-белых» Томас Цорн, отлично знакомый с рынком игроков и тренеров в Германии. В конце минувшей недели экс-наставник «Шальке» прилетел в Москву, где провёл переговоры с руководством «Спартака», и стороны, судя по всему, пришли к принципиальному соглашению о начале сотрудничества.

Но здесь необходимо напомнить, что после увольнения Тедеско из «Шальке» его контракт, заключённый до 30 июля 2022 года, продолжает действовать. Тем не менее, немецкий клуб не препятствовал переговорам тренера со «Спартаком», поскольку в случае их успешного завершения специалист согласится на досрочное расторжение соглашения с «Шальке», благодаря чему клуб из Гельзенкирхена сможет сэкономить порядка трёх миллионов евро.

8 октября Тедеско вернулся в Германию, чтобы окончательно уладить все вопросы касательно окончательного прекращения отношений со своим прежним клубом. Из информированных источников стало известно, что «Спартак» предложил итало-немецкому специалисту более выгодные условия: полтора миллиона евро за сезон (в «Шальке» был миллион) с возможностью увеличения дохода до двух миллионов в случае достижения определённых результатов. При этом срок соглашения составляет два года и девять месяцев, то есть на данный момент гарантирует Тедеско работу до лета того же самого 2022 года.

Впрочем, гладко было на бумаге, да забыли про овраги... А таковых в спартаковской новейшей истории, как известно, было великое множество. И уже не один специалист если не загубил, то серьёзно поломал на этом тяжёлом рельефе красно-белой местности свою карьеру. Унаи Эмери, Валерий Карпин, Мурат Якин, Дмитрий Аленичев, Массимо Каррера, теперь вот Олег Кононов...

Кто-то из них (двое первых в этом списке) сумели подняться, отряхнуться и доказать свою состоятельность в других клубах: испанец — выиграв с «Севильей» три подряд Лиги Европы, Карпин — лидируя сейчас с «Ростовом» в чемпионате России и поставив команде отлаженную игру. Другим опыт работы под непосильным красно-белым прессом ответственности до сих пор не даёт поднять голову и добиться чего-то серьёзного с другим клубом.

До Лёва и Клоппа далеко. И до Карреры?

И здесь возникают очень серьёзные сомнения: тот ли Тедеско тренер, который нужен «Спартаку»? Из его очевидных минусов — отсутствие большого опыта работы и абсолютное незнание особенностей российского футбольного менталитета, имеющего значительные отличия от менталитета европейского, а также русского языка.

У вас есть желание увидеть в профессиональном облике Тедеско черты, присущие Каррере, которому удалось-таки привести «красно-белых» к чемпионству? Но у Массимо хотя бы имелся некоторый опыт работы вторым тренером при Аленичеве, то есть было определённое время, чтобы в более спокойной обстановке освоиться в российской действительности. У Тедеско такого времени не будет совсем.

Кроме того, Каррера сразу продемонстрировал, что обладает сильным характером и харизмой, постоянно передавая свою эмоциональную энергию подопечным. Среди которых, кстати, тоже имелись свои настоящие лидеры — и Денис Глушаков в чемпионском сезоне был первым в их рядах. Страсть и воля к победе — вот что в первую очередь привело «Спартак» к долгожданному титулу весной 2017-го, а вовсе не тактические изыски и тренерский опыт, которого у Карреры попросту не было.

Про Тедеско же известно, что его козырем в первую очередь является почти маниакальная страсть к работе над тактическими схемами, задумками. Доменико в большей степени теоретик футбольной науки, но с точки зрения практической работы ему ещё очень далеко до таких мэтров, как Йоахим Лёв или Юрген Клопп. Эмери, Якин, а совсем недавно и Кононов тоже пытались посеять на красно-белой почве семена своих тактических изысков, но все эти робкие ростки погибли в условиях суровой действительности, не оставляющей времени на длительное ожидание всходов и богатого урожая.

Потому то сейчас трудно избавиться от предчувствия, что в «Спартаке» Тедеско ждёт скорее печальная участь досрочно уволенных и так и не принятых красно-белой средой специалистов, чем повторение бурного и нежданного триумфа Карреры. С Массимо владельцу московского клуба Леониду Федуну, прямо скажем, просто повезло. А нынешний выбор главного тренера напоминает очередной заход на минное поле, по которому разбросаны старые грабли.

...Как сообщают всё те же информированные источники, решение о подписании контракта со «Спартаком» Тедеско примет до конца текущей недели. Значит, ещё не поздно отказаться от этой сомнительной затеи, которая может принести только разочарование обеим заинтересованным сторонам, а у болельщиков «красно-белых» окончательно убьёт веру в способность руководства клуба принимать тщательно продуманные и логически обоснованные решения.