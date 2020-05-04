«Ювентус» вызвал футболистов для подготовки к возобновлению сезона

https://static.news.ru/photo/665e4742-8dec-11ea-9a3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juventus/facebook.com

Туринский футбольный клуб «Ювентус» вызвал игроков команды, которые покинули Италию из-за пандемии коронавируса, для подготовки к возобновлению сезона.

Все футболисты, которые вернутся из-за рубежа, будут обязаны пройти двухнедельный карантин, сообщает Goal.com.

В конце апреля нападающий итальянского футбольного клуба «Ювентус» Пауло Дибала в четвёртый раз сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат. В настоящий момент футболист планирует пройти более интенсивное лечение.

Ранее итальянский футбольный клуб «Рома» заявил, что возобновит тренировочный процесс после 4 мая. К тренировкам также приступят футболисты «Лацио», «Наполи», «Болоньи», «Пармы», «Сассуоло» и «Фиорентины», писал NEWS.ru.