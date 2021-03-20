Юрий Батуренко стал главным тренером футбольного клуба «Ротор»

https://static.news.ru/photo/ebf3d7e4-89ab-11eb-9ce7-96000091f725_660.jpg Юрий Батуренко Фото: rotorfc/vk.com

Юрий Батуренко назначен главным тренером волгоградского футбольного клуба «Ротор».

На этом посту 56-летний специалист сменил белоруса Александра Хацкевича, который был отправлен в отставку 19 марта. Хацкевич возглавлял «Ротор» с конца 2019 года.

При выборе главного тренера первостепенной задачей было найти человека, способного не только наладить игру команды, что, разумеется, необходимо сделать, но и того, кто бы смог сплотить коллектив, — сказал генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский.

По его мнению, Батуренко — оптимальный вариант для команды. Он работал плечом к плечу со знаменитым тренером Юрием Сёминым в московском «Локомотиве», и ему знакомы игроки «Ротора», сообщае т ТАСС.

После 23 туров Премьер-лиги «Ротор» занимает 13-е место в таблице, набрав 18 очков. Отставание от 12-й строчки, гарантирующей место в лиге на следующий сезон, составляет восемь очков, отрыв от зоны прямого вылета — четыре очка.

Как писал NEWS.ru, в декабре 2020 года «Ротор» выиграл первый домашний матч в рамках чемпионата России с сентября 2004 года.

Мачт «Ротор» — «Уфа» закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев. Гол на 78-й минуте матча забил Камиль Муллин. С 73-й минуты матча игроки «Уфы» играли в меньшинстве после удаления Григория Морозова.