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Футбол

Юран косвенно подтвердил своё назначение на пост главного тренера «Уфы»

11:34, 09 октября 2020 14
Сергей Юран Сергей Юран Фото: fckhimki.com

Бывший главный тренер футбольного клуба «Химки» Сергей Юран косвенно подтвердил информацию об интересе к его кандидатуре возглавить «Уфу».

Я пока не могу об этом говорить, — сказал Юран корреспонденту NEWS.ru.

7 октября по обоюдному согласию уфимцев покинул Вадим Евсеев, который работал во главе команды с марта 2019 года. Под руководством тренера клуб сумел занять 9-е место по итогам прошлого сезона чемпионата России.

Юран возглавлял подмосковный клуб с января по август 2020 года.

Ранее блогер Василий Уткин отреагировал на новость об уходе Вадима Евсеева с поста главного тренера футбольного клуба «Уфа», а также спрогнозировал его дальнейшее назначение, писал NEWS.ru.

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