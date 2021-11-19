Вставай, пять: с кем может сыграть Россия в первом раунде стыков на ЧМ

Мечты сборной России о прямой путёвке на чемпионат мира 2022 года в Катар были разбиты в матче с Хорватией, теперь команде Валерия Карпина предстоит пробиваться на мундиаль через сложнейшие стыки. Рассказываем о возможных соперниках россиян по первому раунду.

Турция

Турция, как и сборная России, провалила финальную часть чемпионата Европы, причём умудрилась выступить ещё хуже команды Станислава Черчесова. Турки не набрали и одного очка, продемонстрировав чудовищную разницу мячей 1:8. Однако руководство турецкого футбола решилось уволить главного тренера Шенола Гюнеша только в сентябре, когда команда потерпела позорное поражение от Нидерландов в квалификации ЧМ со счётом 1:6.

Команду возглавил немец Штефан Кунц, который в четырёх матчах набрал 10 очков и вывел команду в стыки. Правда, в этих встречах Турции противостояли не самые грозные соперники, единственный серьёзный матч против Норвегии команда сыграла вничью. Да и в последней игре с Черногорией победа была добыта с большим трудом.

Штефан Кунц ERDEM SAHIN/EPA/ТАСС

До последнего тура у турок был шанс попасть на чемпионат мира напрямую, но Нидерланды не допустили осечки в игре с Норвегией и забрали путёвку. Для сборной России Турция выглядит неплохим вариантом. У команды не суперзвёздный состав, тренер работает с командой ещё меньше, чем Карпин. Результаты турок в последнее время не впечатляют, а россияне играли с ними исторически удачно. В восьми матчах сборная России потерпела лишь одно поражение, правда, единственную победу турки одержали в последнем матче — в ноябре прошлого года в игре Лиги наций.

Северная Македония

Эта команда единогласно признаётся болельщиками и специалистами самым предпочтительным соперником для сборной России. Северная Македония является самой скромной из всех участников стыков и по рейтингу ФИФА (74-е место), и по суммарной трансферной стоимости футболистов (около 49 миллионов евро). Россияне, для сравнения, находятся на 33-й позиции рейтинга, а их состав оценивают примерно в три раза дороже.

Однако в последние годы македонцы добились серьёзного прогресса, а в процессе отбора смогли сотворить одну из главных сенсаций квалификации, грохнув на выезде Германию. Сейчас у команды, в которой солирует основной центральный полузащитник «Наполи» Элиф Элмас, появился исторический шанс попасть на чемпионат мира, так что македонцы будут зубами в него вгрызаться. Просто с этой командой в стыках не будет никому.

Польша

Самый грозный по статусу соперник для сборной России. Команда обладает отличным подбором футболистов и с 2016 года не пропускала крупных турниров. На Евро-2020 Польша выступила неудачно, набрав в группе всего одно очко, зато в матче с самой Испанией.

Marcin Karczewski/Keystone Press Agency/Global Look Press

В квалификации поляки уступили первую строчку в группе англичанам, хотя до последнего бились с ними за первенство. Всё решил заключительный тур, в котором Англия наколотила Сан-Марино десять мячей, а поляки потерпели неожиданное домашнее поражение от потерявших турнирную мотивацию венгров.

У сборной России не самая богатая история встреч с поляками. Сборные провели лишь один официальный матч, сыграв вничью на провальном для россиян Евро-2012. Таким же был исход двух товарищеских матчей, ещё в двух контрольных встречах команды обменялись победами. В любом случае с командой главного претендента на «Золотой мяч» Робертом Левандовски россиянам вряд ли хотелось бы встретиться.

Австрия

Не чужая страна для Черчесова является максимально близкой для сборной России по классу. Это выражается и в соседстве в рейтинге ФИФА (32-е и 33-е места), и в похожей суммарной стоимости футболистов. Правда, Евро-2020 команда провела успешнее россиян: Австрия вышла из группы, а в 1/8 финала изрядно потрепала нервы будущим победителям турнира итальянцам. Выиграть «скуадра адзурра» смогла только в дополнительное время.

Однако в квалификации австрийцы выступили хуже всех из участников стыковых матчей, заняв в своей группе аж четвёртое место. Вперёд, помимо грозных датчан, были пропущены не самые звёздные европейские сборные Израиль и Шотландия.

Однако на выручку австрийцам пришло удачное выступление в Лиге наций, которое и позволило им проскочить в стыки. У команды хороший подбор футболистов, чего стоит один защитник «Реала» Давид Алаба, так что соперником для россиян австрийцы будут очень тяжёлым. Впрочем, лёгких в стыках нет.

Чехия

Эта команда тоже очень близка россиянам по нескольким показателям. Это и близость в рейтинге ФИФА и трансферной стоимости игроков, и демонстрируемые в последнее время результаты. У Чехии также отсутствуют звёзды европейского масштаба в составе, но команда выстрелила на Евро. Чехи сенсационно дошли до четвертьфинала турнира, где навязали борьбу датчанам, но вылетели.

Robert Michael/dpa/GLOBAL LOOK PRESS

В отборе команда выступила не лучше и не хуже, чем от неё ожидали. Группу выиграл безусловный фаворит Бельгия, а на второе место проскочил Уэльс. Чехи же, несмотря на третью строчку, получили путёвки в стыки благодаря Лиге наций и теперь могут стать соперниками россиян.

Это не самый лаковый, но и не самый плохой вариант для команды Карпина. По крайней мере, бегать всю игру за мячом, как в матче с хорватами, точно не придётся. Можно ещё специально вызвать на эту игру главного специалиста в российском футболе по «чехам» Дениса Глушакова.