Возвращение Бундеслиги (немецкое первенство по футболу — прим. NEWS.ru), которая два месяца назад была приостановлена из-за коронавируса, получилось громким — в шести матчах было забито 16 голов. Однако отметить в привычной манере результативные действия футболисты не могли. Новый антикоронавирусный регламент запрещает в том числе контактное празднование голов (всему виной социальное дистанцирование). Как в сложившихся обстоятельствах выкручивались бомбардиры, рассказывает NEWS.ru.

Если в целом все предписанные меры немецкой футбольной лигой (DFL) соблюдались без особых проблем, — трибуны без зрителей, передвижения на нескольких автобусах, маски для запасных и всего обслуживающего персонала — то забитые голы застали многих футболистов врасплох. Да, это звучит парадоксально и смешно, но это абсолютная правда. Футболисты просто-напросто не знали, куда себя деть. Приходилось включать воображение.

Традиционный способ

В итоге самым излюбленным способом (есть основания предполагать, что до конца сезона подобное празднование голов станет традиционным) стал «локтевой». Суть празднования незамысловатая: забил гол, подошёл к партнёру, ударил слегка по его локтю, отошёл. Всё быстро и просто, а главное с соблюдением необходимых мер. С одной стороны, отсутствие запретного рукопожатия, с другой — какая-никакая социальная дистанция. Таким образом, например, свои голы отметили Юлиан Брандт и Торган Азар из дортмундской «Боруссии» после гола бельгийца в ворота «Шальке-04», а также защитники «Фрайбурга» Мануэль Гульде и Кристиан Гюнтер.

Оригинальный способ

Наибольшую смекалку проявили футболисты «Вольфсбурга» Даниэль Гинчек и Кевин Мбабу в матче против «Аугсбурга». Забитый Даниэлем на второй добавленной минуте гол принёс победу «волкам». Это дело нужно было отметить должным образом. Поэтому футболисты столкнулись не только локтями, но и бутсами. Получился интересный силуэт.

Отдельного внимания заслуживают празднования гола Алассана Плеа из мёнхенгладбахской «Боруссии» в стиле «Скажи коронавирусу — нет» и танец с соблюдением дистанции феноменального Эрлинга Холанда из дортмундской команды .

Кстати, полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас не знал, что футболисты не имею возможности праздновать голы в привычной манере. Об этом он признался на своей странице в Twitter. А ещё он высказал недопонимание в отношении того, почему контактная борьба есть, а празднования голов нет. Это, пожалуй, главная загадка для всех.

You can’t celebrate goals together? Didn’t know this one. — Cesc Fà bregas Soler (@cesc4official) May 16, 2020

Запретный способ

Однако не всем удавалось блюсти строго предписанные правила. Робин Кох из «Фрайбурга» тоже отпраздновал гол, который в итоге был отменён из-за офсайда, касанием руки партнёра по команде. К самому касанию вопросов нет, но он зачем-то сразу после этого потер этой же рукой лицо. Так делать, конечно же, не стоит.

Но по сравнению с игроками «Греты» действие Коха является сущим пустяком. Парни в какой-то момент забыли, что на дворе апокалиптический 2020 год, и принялись обниматься после одного из забитых голов. И это ещё не всё. Защитник «Греты» Дедрик Боята ... поцеловал в щёку одноклубника. Настолько человек соскучился по футболу и по своей команде! Но не стоит думать, что за это действие бельгиец получит какие-то санкции. Немецкая футбольная лига уже подтвердила, что футболистов не будут наказывать за нарушение правил социального дистанцирования при праздновании голов, так как в этом отношении советы носят рекомендательный характер. Правда, подобный трюк в следующий раз лучше не повторять.

Бонус

После разгромной победы над «Шальке-04» футболисты «Боруссии» Дортмунд подошли к самой активной фанатской трибуне Yellow wall и поблагодарили болельщиков за поддержку. Всё бы ничего, да только на трибуне не было ни души. Это было очень трогательно, хоть и максимально непривычно.

Чтобы привыкнуть хотя бы к этой небольшой части нововведений и зрителям, и футболистам понадобится некоторое время. Но футбол вернулся, и это сейчас самое главное.