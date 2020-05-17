Возвращение Бундеслиги (немецкое первенство по футболу — прим. NEWS.ru), которая два месяца назад была приостановлена из-за коронавируса, получилось громким — в шести матчах было забито 16 голов. Однако отметить в привычной манере результативные действия футболисты не могли. Новый антикоронавирусный регламент запрещает в том числе контактное празднование голов (всему виной социальное дистанцирование). Как в сложившихся обстоятельствах выкручивались бомбардиры, рассказывает NEWS.ru.
Если в целом все предписанные меры немецкой футбольной лигой (DFL) соблюдались без особых проблем, — трибуны без зрителей, передвижения на нескольких автобусах, маски для запасных и всего обслуживающего персонала — то забитые голы застали многих футболистов врасплох. Да, это звучит парадоксально и смешно, но это абсолютная правда. Футболисты просто-напросто не знали, куда себя деть. Приходилось включать воображение.
Традиционный способ
В итоге самым излюбленным способом (есть основания предполагать, что до конца сезона подобное празднование голов станет традиционным) стал «локтевой». Суть празднования незамысловатая: забил гол, подошёл к партнёру, ударил слегка по его локтю, отошёл. Всё быстро и просто, а главное с соблюдением необходимых мер. С одной стороны, отсутствие запретного рукопожатия, с другой — какая-никакая социальная дистанция. Таким образом, например, свои голы отметили Юлиан Брандт и Торган Азар из дортмундской «Боруссии» после гола бельгийца в ворота «Шальке-04», а также защитники «Фрайбурга» Мануэль Гульде и Кристиан Гюнтер.
Наибольшую смекалку проявили футболисты «Вольфсбурга» Даниэль Гинчек и Кевин Мбабу в матче против «Аугсбурга». Забитый Даниэлем на второй добавленной минуте гол принёс победу «волкам». Это дело нужно было отметить должным образом. Поэтому футболисты столкнулись не только локтями, но и бутсами. Получился интересный силуэт.
Отдельного внимания заслуживают празднования гола Алассана Плеа из мёнхенгладбахской «Боруссии» в стиле «Скажи коронавирусу — нет» и танец с соблюдением дистанции феноменального Эрлинга Холанда из дортмундской команды .
Кстати, полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас не знал, что футболисты не имею возможности праздновать голы в привычной манере. Об этом он признался на своей странице в Twitter. А ещё он высказал недопонимание в отношении того, почему контактная борьба есть, а празднования голов нет. Это, пожалуй, главная загадка для всех.
You canât celebrate goals together? Didnât know this one.
Однако не всем удавалось блюсти строго предписанные правила. Робин Кох из «Фрайбурга» тоже отпраздновал гол, который в итоге был отменён из-за офсайда, касанием руки партнёра по команде. К самому касанию вопросов нет, но он зачем-то сразу после этого потер этой же рукой лицо. Так делать, конечно же, не стоит.
Но по сравнению с игроками «Греты» действие Коха является сущим пустяком. Парни в какой-то момент забыли, что на дворе апокалиптический 2020 год, и принялись обниматься после одного из забитых голов. И это ещё не всё. Защитник «Греты» Дедрик Боята ... поцеловал в щёку одноклубника. Настолько человек соскучился по футболу и по своей команде! Но не стоит думать, что за это действие бельгиец получит какие-то санкции. Немецкая футбольная лига уже подтвердила, что футболистов не будут наказывать за нарушение правил социального дистанцирования при праздновании голов, так как в этом отношении советы носят рекомендательный характер. Правда, подобный трюк в следующий раз лучше не повторять.
The Bundesliga won't punish players who get too close when celebrating, the DFL has confirmed.
После разгромной победы над «Шальке-04» футболисты «Боруссии» Дортмунд подошли к самой активной фанатской трибуне Yellow wall и поблагодарили болельщиков за поддержку. Всё бы ничего, да только на трибуне не было ни души. Это было очень трогательно, хоть и максимально непривычно.
Borussia Dortmund have a tradition of celebrating in front of the Yellow Wall after victories.