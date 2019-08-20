Вратарь футбольного клуба ЦСКА (Москва) Игорь Акинфеев заявил, что решение уйти из сборной России по футболу было принято до чемпионата мира 2018 года.
Я никого не огорчал, уйти из сборной было решение до чемпионата мира. Я продолжаю выступать в ЦСКА, меня все устраивает. В сборной сейчас другая смена. Дорогу молодым, — сказал Акинфеев на пресс-конференции в Москве.
Также он заявил, что ему предлагали выступать за другие клубы.
Предлагали ли мне выступать за другие клубы? Да, но в моем сердце только ЦСКА. Действующий контракт ещё два года. Дальше посмотрим, — сказал он.