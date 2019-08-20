https://static.news.ru/photo/5f59ef0c-c33d-11e9-8184-fa163e074e61_660.jpg Игорь Акинфеев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Вратарь футбольного клуба ЦСКА (Москва) Игорь Акинфеев заявил, что решение уйти из сборной России по футболу было принято до чемпионата мира 2018 года.

Я никого не огорчал, уйти из сборной было решение до чемпионата мира. Я продолжаю выступать в ЦСКА, меня все устраивает. В сборной сейчас другая смена. Дорогу молодым, — сказал Акинфеев на пресс-конференции в Москве.

Также он заявил, что ему предлагали выступать за другие клубы.