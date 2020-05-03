«Валенсия» может продать Черышева

https://static.news.ru/photo/1fe5de60-8d4c-11ea-acf2-fa163e074e61_660.jpg Денис Черышев Фото: valenciacf.com

Испанский футбольный клуб «Валенсия» из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, готовится расстаться с семью футболистами. Из клуба могут уйти голкипер Яспер Силлессен, форварды Кевин Гамейро и Родриго Морено, а также полузащитники Ферран Торрес, Муктар Диакаби, Жоффрей Кондогбиа и россиянин Денис Черышев.

Руководство «Валенсии» испытывает финансовые сложности на фоне пандемии коронавирусной инфекции, так что постарается компенсировать убытки путём продажи семи игроков, — сообщает портал Superdeporte.

Черышев в нынешнем сезоне провёл за «Валенсию» 22 матча, забил три гола и сделал одну результативную передачу. До этого он играл за мадридский «Реал», «Вильярреал» и «Севилью». Его трансферная стоимость составляет €4,8 млн.

Как писал NEWS.ru, Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева, рассказал, что сын чувствует себя нормально и поддерживает спортивную форму самостоятельно.Он подчеркнул, что все футболисты находятся на карантине у себя дома и готовятся к возобновлению чемпионата Испании в индивидуальном режиме.

Ранее защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай сообщил, что заражён коронавирусом. Позже клуб объявил, что пять игроков и тренеров «Валенсии» заражены COVID-19.