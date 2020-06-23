Вагнер Лав перешёл в казахстанский «Кайрат»

https://static.news.ru/photo/bd0c0e9e-b56a-11ea-b4e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ricardo Moreira/Global Look Press

Бразильский нападающий Вагнер Лав перешёл в казахстанский футбольный клуб «Кайрат».

Очень доволен новым вызовом, — написал футболист на своей странице в Instagram.

Вагнер Лав перешёл в «Кайрат» в качестве свободного агента.

Ранее NEWS.ru писал, что бразильский нападающий Вагнер Лав может в четвёртый раз перейти в московский футбольный клуб ЦСКА. Футболист досрочно расторг контракт с бразильским «Коринтиансом».

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2011 год (с перерывами на аренду) и в 2013 году. В составе клуба он трижды становился победителем чемпионата России и шесть раз завоёвывал Кубок России. В сезоне-2004/05 он стал победителем Кубка УЕФА.