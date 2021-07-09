В Великобритании начинаются беспорядки после поражения на Евро-2020

Ряд футбольных болельщиков, раздосадованных проигрышем сборной Англии на чемпионате мира по футболу, начали переворачивать урны в центре Лондона. Об этом пишет ТАСС.

По имеющимся данным, в настоящее время большое количество народа находится возле Национальной портретной галереи рядом с Трафальгарской площадью, где была организована фан-зона.

Во время трансляции матча болельщики пели песни и взрывали петарды, однако после серии пенальти, которая выявила победителя, на площади воцарилось молчание. После этого люди начали расходиться, опасаясь возможных беспорядков. После себя грустные болельщики оставили банки из-под пива, осколки стекла и несколько разбитых велосипедов.

Также оказались повреждены несколько автомобилей. Полиция старалась пресекать нарушения. В день финала Евро-2020 были задержаны 45 человек. Правоохранители перекрыли движение транспорта на некоторых улицах.

Финал чемпионата Европы по футболу — 2020 между сборными Италии и Англии состоялся 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Основное время завершилось со счётом 1:1, в добавленные минуты забить не смог никто. Исход финала решила серия пенальти, где сильнее оказались итальянцы — 3:2.