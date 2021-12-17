В Сети опубликован ролик о назначении Ваноли главным тренером «Спартака»

Московский «Спартак» на своей официальной странице в Twitter выложил видеоролик, посвящённый назначению итальянского специалиста Паоло Ваноли на должность главного тренера команды. В нём наставник поочерёдно произносит несколько слов на родном языке. Запись снабжена подписью Andiamo.

История. Традиции. Мастерство. Вдохновение. Возрождение. Эмоции. «Спартак» — это искусство, — говорит Ваноли.

В бытность игроком Ваноли защищал цвета таких команд, как «Венеция», «Эллас Верона», «Парма», «Фиорентина», «Болонья» и «Рейнджерс». В качестве тренера он возглавлял юниорские сборные Италии разных возрастов, а также ассистировал Антонио Конте во время его работы со взрослой национальной командой Италии, а также с «Челси» и «Интером».

17 декабря Ваноли был официально назначен на должность главного тренера «Спартака».

Ранее бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко заявил, что испытывает радость от того, что тренерский штаб Руя Витории уходит из «Спартака» с высоко поднятой головой. По его мнению, португальский специалист и его помощники добились высокого результата, несмотря на абсолютное безразличие со стороны руководства клуба.