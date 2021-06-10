В РФС оценили необходимость отвечать на «футбольные» лозунги Украины

https://static.news.ru/photo/691643f4-caa9-11eb-9218-96000091f725_660.jpg Вячеслав Колосков Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Почётный президент Российского Вячеслав Колосков отреагировал решение Исполкома Украинской ассоциации футбола утвердить в качестве официальных футбольных лозунги «Слава Украине» и «Героям слава».

Нам от этого ни холодно, ни жарко. Утвердил и утвердил. Конечно, Российский футбольный союз (РФС) не будет предпринимать никаких ответных шагов на это. Это бессмысленно опять затевать дискуссию по теме, которая себя исчерпала, — сказал Колосков корреспонденту NEWS.ru.

По его мнению, требование Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) снять вторую часть лозунга — это не решение вопроса, это просто уступка РФС. Хотя остроты темы это не снимает. Он добавил, что в этом виноваты те люди, которые согласовали форму сборной Украины.

В официальном заявлении УЕФА говорили, что экипировка утверждена в соответствии с нормами организации. Мы показали, что есть выраженные политические мотивы. После этого потребовали снять вторую часть «кричалки», как я её называю. Какие же это нормы? Сегодня — одни, завтра — другие. Это не нормы никакие, а личное решение. Человек, который утверждал форму безграмотный и недалёкий, не знающий, как это всё появилось, — добавил он.

Он добавил, что таким образом, каждый может наносить на национальную экипировку любые фразы. Россия, например, может написать про водку.

Водка — национальный напиток России, все это знают. Представьте, что мы пишем на груди: «Лучше водки хуже нет», что сказал в своё время Виктор Черномырдин. Вроде бы ничего такого, но абсурд же. Или напишем «Хотели как лучше, получилось как всегда». Можно написать всякую ерунду. Это должно быть категорически запрещено, — отметил Колосков.

Более того, почётный президент РФС рассказал, что в разделе «экипировка раньше было чётко прописано, что разрешено».

Эмблема государства, товарный знак, сзади фамилия и номер игрока, причём конкретного размера. Не может быть эмблема на всю грудь, не может «Адидас» на весь живот красоваться. Черти что, это какая-то ерунда! Я считаю, это политическая провокация, — заключил он.

Ранее бывший голкипер сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили призвал президента Украины Владимира Зеленского задуматься над утверждёнными лозунгами.