В РФС допускают увеличение числа зрителей на матчах РПЛ до конца сезона

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Член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС), бывший тренер сборной России Михаил Гершкович считает, что число зрителей на матчах Российской премьер-лиги до конца сезона-2019/20 может быть увеличено.

Если обстановка будет улучшаться, а судя по всему, так и будет, появится возможность увеличить количество зрителей до конца сезона. Думаю, это будет проговариваться отдельно, — цитирует Гершковича ТАСС.

Он подчеркнул, что в каждом регионе разная ситуация с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, поэтому решение по поводу количества болельщиков на стадионе будут принимать власти.

Ранее РПЛ опубликовала календарь оставшейся части сезона чемпионата России по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 19 июня матчем «Крылья Советов» — «Ахмат». Последний тур состоится 22 июля. Болельщики смогут заполнить 10% трибун, писал NEWS.ru.