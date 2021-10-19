В «Локомотиве» объяснили, почему Гисдоль стал главным тренером

Руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник объяснил решение пригласить в клуб Маркуса Гисдоля. На соответствующий вопрос он ответил на специальной пресс-конференции, которую организовал столичный клуб.

Когда руководство приняло решение о смене тренера, то нужно было найти нового. Того, у кого есть опыт работы с молодыми игроками. Не было возможности выбирать из 10-15 тренеров. Был шорт-лист, были встречи, я Гисдоля знаю с 2007 года. Я встретился с Маркусом через три дня после ухода Николича, потом согласовать, — сказал Рагник на пресс-конференции.

Гисдоль занимается тренерской деятельностью с 25 лет. Он возглавлял такие клубы, как «Штутгарт» U17, «Хоффенхайм», «Шальке» и «Гамбург». Последним местом работы Гисдоля был «Кёльн».

5 октября «Локомотив» официально объявил об уходе Марко Николича. Сербский специалист руководил командой с мая 2020 года, сменив на посту главного тренера Юрия Сёмина.