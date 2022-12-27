В Катаре превратят в музей комнату, где жил Месси во время ЧМ

Фото: Ricardo Moreira/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лионель Месси

Катарский университет решил создать музей в комнате студенческого кампуса, где во время чемпионата мира по футболу жил капитан сборной Аргентины Лионель Месси. Об этом сообщает пресс-служба университета. Отмечается, что апартаменты останутся в том виде, в каком они были во время пребывания футболиста, и будут открыты для посещения.

Катарский университет объявляет о выделении комнаты, в которой игрок сборной Аргентины Лионель Месси останавливался во время чемпионата мира по футболу в Катаре, в мини-музей, — говорится в сообщении.

По словам директора департамента коммуникаций и связей с общественностью университета Хитми аль-Хитми, комната футболиста «станет наследием для студентов и будущих поколений».

Чемпионат мира по футболу 2022 года проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Аргентины стала победителем турнира.

Ранее французское издание L’Equipe назвало лучших футболистов за 2022 год. Месси вошел в число лучших нападающих вместе с французскими футболистами Килианом Мбаппе и Каримом Бензема.