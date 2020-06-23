В «Кайрате» опровергли заявление Вагнера Лава о переходе в клуб

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Генеральный директор казахстанского футбольного клуба «Кайрат» Марат Баймуханов заявил, что перехода бразильского нападающего Вагнера Лава ещё не было.

Если это случится, то в самое ближайшее время. На данный момент ситуация на уровне разговоров, — цитирует Баймуханова «Чемпионат».

Ранее Вагнер Лав заявил, что перешёл в казахстанский «Кайрат».

До этого NEWS.ru писал, что бразильский нападающий Вагнер Лав может в четвёртый раз перейти в московский футбольный клуб ЦСКА. Футболист досрочно расторг контракт с бразильским «Коринтиансом».