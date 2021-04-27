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Футбол

В Израиле появился первый в истории футбола судья-трансгендер

15:48, 27 апреля 2021
Сапир Берман Сапир Берман Фото: AP Photo/Sebastian Scheiner/ТАСС

Футбольный арбитр из Израиля Сапир Берман официально сменил пол. После всех официальных процедур она стала первой в мире судьёй-трансгендером.

Мои амбиции не изменились. Я хочу быть международным судьёй и идти дальше, чтобы работать на самых важных матчах, — сообщила Берман на пресс-конференции, которая была организована Ассоциацией футбола Израиля.

Футбольный союз Израиля на странице в Twitter поздравил Берман и сообщил, что гордится произошедшим.

Арбитр будет работать на матче «Хапоэль Хайфа» — «Бетар Иерусалим». Игра назначена на 2 мая.

Ранее 27-летняя Берман была известна под именем Саги.

Сообщалось, что Английская премьер-лига (АПЛ) впервые в истории существования прервала матч после захода солнца ради двоих игроков-мусульман. Решение было принято из-за Рамадана.

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