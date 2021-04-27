В Израиле появился первый в истории футбола судья-трансгендер

https://static.news.ru/photo/8d3f3ac8-a75a-11eb-a3c6-96000091f725_660.jpgСапир БерманФото: AP Photo/Sebastian Scheiner/ТАСС
Футбольный арбитр из Израиля Сапир Берман официально сменил пол. После всех официальных процедур она стала первой в мире судьёй-трансгендером.
Мои амбиции не изменились. Я хочу быть международным судьёй и идти дальше, чтобы работать на самых важных матчах, — сообщила Берман на пресс-конференции, которая была организована Ассоциацией футбола Израиля.
Футбольный союз Израиля на странице в Twitter поздравил Берман и сообщил, что гордится произошедшим.