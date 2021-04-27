В Израиле появился первый в истории футбола судья-трансгендер

https://static.news.ru/photo/8d3f3ac8-a75a-11eb-a3c6-96000091f725_660.jpg Сапир Берман Фото: AP Photo/Sebastian Scheiner/ТАСС

Футбольный арбитр из Израиля Сапир Берман официально сменил пол. После всех официальных процедур она стала первой в мире судьёй-трансгендером.

Мои амбиции не изменились. Я хочу быть международным судьёй и идти дальше, чтобы работать на самых важных матчах, — сообщила Берман на пресс-конференции, которая была организована Ассоциацией футбола Израиля.

Футбольный союз Израиля на странице в Twitter поздравил Берман и сообщил, что гордится произошедшим.

We have a new Referee, Sapir Berman. The first Referee to be transgender

We are so proud @UEFA @FIFAcom pic.twitter.com/qtAa9POOQA — ISRAEL FA (@ISRAELFA) April 27, 2021

Арбитр будет работать на матче «Хапоэль Хайфа» — «Бетар Иерусалим». Игра назначена на 2 мая.

Ранее 27-летняя Берман была известна под именем Саги.

Сообщалось, что Английская премьер-лига (АПЛ) впервые в истории существования прервала матч после захода солнца ради двоих игроков-мусульман. Решение было принято из-за Рамадана.