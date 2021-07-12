Уникальный, яркий, твой: какие рекорды подарил нам Евро-2020

Чемпионат Европы, который завершился блистательной победой сборной Италии, совершенно точно войдёт в историю! За один футбольный месяц было установлено рекордное количество рекордов. А могло ли быть иначе? Уникальный формат Евро-2020, который включал в себя рекордное (предупреждаем, это слово будут встречаться в тексте очень часто) количество стран и городов, словно задал тон всему турниру. Вспоминаем события прошедшего Евро, которые вошли в историю.

Самый дальний гол в истории чемпионатов Европы и мира

Этот рекорд был установлен в один из первых дней турнира. Нападающий сборной Чехии Патрик Шик в матче против Шотландии поразил ворота с дистанции 45,5 метра. Ранее самый дальний гол был забит на чемпионате мира — 2010. Тогда отличился испанец Давид Вилья. Он забил гол с 43 метров.

Самый результативный чемпионат

Нынешний розыгрыш Евро-2020 стал самым результативным за всю историю. Всего на турнире было забито 142 гола. До этого рекорд принадлежал Евро-2016 — 108 голов. Весомую лепту в этот результат внесло 23 июня. В один только этот игровой день было забито 18 голов. Теперь это самый результативный день в истории футбола.

Самый результативный матч

Логично, что самый результативный матч в истории Евро пришёлся на самый результативный турнир из всех. Итак, больше всего голевые снаряды пересекли линию ворот в матче Испания — Хорватия. Эта мощная битва закончилась со счётом 5:3 в пользу испанцев.

Petter Arvidson/Global Look Press

Самый высокий процент по владению мячом

Ну, здесь совсем без сюрпризов. Самый высокий процент по владению показала самая «владеющая» команда в мире — сборная Испании. В матче против Швеции (0:0) подопечные Луиса Энрике владели мячом 85,1% игрового времени. Это новый рекорд.

Кстати, в финале тоже был установлен рекорд по владению. Этим достижением может похвастаться сборная Италия. Они в решающем поединке владели мячом 65,6% времени.

Самая длинная серия из побед

Но владение — не единственная вещь, которой может похвастаться сборная Италии. «Скуадра адзурра» провела самую длинную победную серию на чемпионатах Европы. Обыграв бельгийцев в 1/8 финала, они достигли рекордной 15-й победы подряд.

К слову, есть ещё один мировой рекорд, который в очень скором времени итальянцы могут обновить. После победы в финале над Англией их беспроигрышная серия составила 34 матча. Если подопечные Роберто Манчини не проиграют ещё в одном матче, то они повторят достижение Бразилии и Испании.

Самый быстрый гол в финале

Вернёмся снова к финалу. В решающем поединке на «Уэмбли» был забит самый быстрый гол за всю историю финалов Евро. Защитник сборной Англии Люк Шоу отправил мяч в ворота на 117-й секунде. Шоу превзошёл рекорд испанского форварда Чуса Переды, который в 1964 году забил гол сборной СССР на 5:04.

Самый возрастной автор гола финала

И если Шоу забил самый быстрый гол в финале, то итальянский защитник Леонардо Бонуччи стал самым возрастным автором гола в решающем матче чемпионата Европы (34 года и 71 день). А его товарищ Джорджо Кьеллини стал самым возрастным капитаном, выигравшим Евро (36 лет и 331 день).

Самый молодой игрок

Раз мы заговорили о возрасте, то пора вспомнить самого молодого футболиста за всю историю Евро. Таковым стал польский футболист Кацпер Козловски. Он вышел в матче портив Испании в возрасте 17 лет 246 дней.

Рекорд по количеству пенальти

Всего на Евро-2020 17 раз указали на 11-метровую отметку. Это на пять пенальти больше, чем на чемпионатах Европы 2000 и 2016 годов. Любопытно также то, что из 17 пенальти было реализовано только десять. Это антирекорд.

Рекорд по количеству автоголов

Вы наверняка слышали, что лучшим бомбардиром Евро стал Криштиану Роналду. Но это не так. Лучший «бомбардир» Евро — это автогол. На Евро-2020 было забито 11 автоголов. Для понимания: за всю 60-летнюю историю Евро было девять автоголов, а тут на одном турнире все 11. Красота!

Раз мы упомянули Роналду, то давайте остановимся на нём подольше. Португалец записал на свой счёт немало рекордов.

Криштиану Роналду Mutsu Kawamori/Global Look Press

Роналду — лучший бомбардир в истории Евро

Нападающий сборной Португалии побил рекорд французского футболиста Мишеля Платини по числу голов в финальных стадиях чемпионата Европы, который держался с 1984 года. На счету француза было девять мячей, а Роналду на Евро-2020 достиг отметки в 14 голов. Правда, португальцу пришлось отыграть на пяти европейских первенствах, чтобы добиться подобного результата, а Платини хватило всего лишь одного турнира.

А ещё Криштиану повторил мировой рекорд иранца Али Даеи по количеству голов за сборную — 109.

Роналду — рекордсмен по количеству матчей на Евро

Для португальского нападающего игра против сборной Венгрии стала 39-й по счёту в финальных стадиях Евро. Он превзошёл результат немца Бастиана Швайнштайгера, у того было 38 матчей.

Роналду сыграл на пяти чемпионатах Европы подряд

Криштану стал первым игроком в истории, который сыграл на пяти чемпионатах Европы подряд. Его первое европейское первенство случилось в 2004 году. С тех пор он не пропустил ни один турнир.