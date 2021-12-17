Украинский тренер рассказал, как на их страну повлияла «война с Россией»

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков заявил, что война с Россией подкосила страну, но сейчас Украина «потихоньку восстанавливается», сообщает «Tribuna.com».

Конечно, война с Россией сильно подкосила наши силы, но я думаю, что потихоньку мы будем восстанавливаться. Я в этом просто уверен, — заявил Петраков.

Также он отметил, что мечтает, чтобы «наши люди» поехали на чемпионат мира-2022 в Катар. Цель сборной — отобраться на этот турнир, добавил специалист.

Весной 2022 года национальная команда Украины встречается с Шотландией в стыковых матчах квалификации ЧМ-2022.

Ранее сообщалось, что главный редактор украинского журнала «Футбол» Артём Франков считает, что у сборной России есть шансы выйти в финальную часть чемпионата мира — 2022 в Катаре. Для этого в полуфинале «стыков» с Польшей россиянам нужно будет выключить из игры форварда Роберта Левандовски.