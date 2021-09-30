Украинский футболист Милевский высказался о режиме Лукашенко

Бывший футболист киевского «Динамо», брестского «Динамо» и сборной Украины Артём Милевский высказался о режиме президента Белоруссии Александра Лукашенко. Интервью с ним опубликовано на YouTube-канале «Ходят слухи».

Я осознанно это не комментирую. Уже много кто говорил мне на эту тему. Многие спрашивали. Я никому не даю комментарии. Это моя позиция. У меня живут родители в Беларуси, этим всё сказано. Поэтому здесь без комментариев, — сказал Милевский.

Милевский объявил о завершении карьеры 23 сентября. 36-лентий спортсмен признался, что 20 лет, которые он провёл в футболе, принесли ему огромное количество позитивных эмоций.

Он выступал за такие клубы, как киевское «Динамо», «Газиантепспор», «Хайдук», «Тосно», «Конкордию», брестское «Динамо», «Кишварду» и «Минай». В национальной команде Украины провёл 50 матчей, в которых отметился восемью голами.