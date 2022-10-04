Украина захотела провести чемпионат мира — 2030 по футболу Украина захотела провести ЧМ-2030 по футболу вместе с Испанией и Португалией

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Чемпионат мира по футболу FIFA 2022, плей-офф, Шотландия — Украина

Украина собирается вместе с Испанией и Португалией подать заявку на проведение ЧМ-2030, сообщает The Times. Президент Украины Владимир Зеленский согласовал с лидерами двух пиренейских стран проведение матчей одной из групп на территории Украины.

О соответствующих планах и сотрудничестве собираются объявить в среду во время конференции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Ожидается, что присоединение Украины к Испании и Португалии может улучшить шансы данной заявки на победу.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября до 18 декабря — это будет первый в истории чемпионат мира, который проводится в зимнее время. ЧМ-2026 пройдет в Мексике и США, в нем впервые в истории будет участвовать не 32 команды, а 48.

30 сентября сообщалось, что сборная России по хоккею вернется в высший дивизион после снятия санкций и не будет возвращаться в элиту из низших дивизионов. Такое решение было принято на конгрессе Международной федерации хоккея (ИИХФ).