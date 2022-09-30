Сборная России по хоккею вернется в высший дивизион после снятия санкций Сборные России и Белоруссии по хоккею вернутся в высший дивизион после снятия санкций

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Сборная России по хоккею вернется в высший дивизион после снятия санкций и не будет возвращаться в элиту из низших дивизионов. Такое решение было принято на конгрессе Международной федерации хоккея (ИИХФ), сообщает сайт организации.

Российская и белорусская сборные вернутся в те дивизионы, в которых они находились до отстранения. Это касается и национальных команд, и молодежных и юниорских сборных. За это решение проголосовало 98 участников конгресса, против — 10, воздержались — 11.

Однако когда именно россияне смогут вернуться на международные соревнования, пока неизвестно. Это будет зависеть от развития ситуации на территории Украины, сообщил президент ИИХФ Люк Тардиф. Дедлайн решения о возвращении России и Белоруссии установлен на май 2023 года, накануне годового конгресса ИИХФ.

В феврале ИИХФ отстранила российские и белорусские команды от участия в соревнованиях под своей эгидой. Обе сборные пропустили чемпионат мира — 2022, а Санкт-Петербург был лишен права принять ЧМ-2023. Также Россия лишилась права на проведение молодежного ЧМ-2023, который должен был начаться в конце декабря в Новосибирске и Омске.