Триллер в Мюнхене и новое бесконтактное падение: итоги дня на Евро-2020

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Новый игровой день (восьмой по счёту) чемпионата Европы по футболу подарил один огненный матч и два неплохих. Была и одна мини-драма, на которую мало кто обратил бы внимание, случись она в других обстоятельствах. Но после того, что приключилось с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном, даже такое происшествие имеет значение.

По немецкому сценарию



Главное событие дня — матч чемпионов мира — 2014 (сборной Германии) и чемпионов Европы — 2016 (сборной Португалии). От этой игры трудно было ждать чего-то кроме шоу, учитывая, какие классные атакующие футболисты собраны в обеих командах, и матч ожидания оправдал. Особенно ожидания тех, кто болеет за немцев.

Сборная Португалии, пока в ней играют такие люди, как Криштиану Роналду и Бруну Фернандеш, на любой турнир будет приезжать фаворитом. Поэтому перед матчем с Германией команда с побережья Атлантики смотрелась вполне равным соперником. Но нет, оказалось, что у немцев есть запас для того, чтобы обходить даже такие звёздные команды.

Германия играла с явным преимуществом на протяжении всего матча, даже с первых 30 минут, несмотря на то, что по их итогам в счёте вела Португалия. Отличился Роналду, закатив в пустые ворота с пары метров.

Немцы как атаковали до гола, так и продолжили атаковать после него. В итоге до конца тайма забили два мяча, а в начале второго — ещё два. Игра была сделана. В последние минут 20 португальцы опять смогли что-то показать в атаке и даже забить — на этот раз Жота с паса Роналду, но немцы ни на секунду не выпустили ситуацию из-под контроля.

Команда Йоахима Лёва, которую тут мало кто причислял к явным претендентам на титул, показала, как она умеет играть. Скорость и напор всё ещё на месте. Даже ничья с Венгрией выведет Германию в плей-офф, и нет никаких сомнений, что на этот раз (в отличие от ЧМ-2018) она там будет.

Тепловая ничья



В другом матче группы F венгры принимали французов в Будапеште, при 100-процентно заполненных трибунах. Но не только болельщики устраивали жару на поле, ещё солнце: игра проходила как раз после полудня, когда температура под 30 градусов. Темп матча из-за этого был относительно низким, но, что ещё хуже, один из игроков слёг на газон с тепловым ударом и долго на нём пролежал. Этим игроком был капитан сборной Венгрии Адам Салаи. С большим трудом и при помощи медика он сумел подняться на ноги и покинуть поле.

Венгры показали прекрасный футбол и без него, открыли счёт перед самым перерывом, а в итоге сыграли вничью с действующими чемпионами мира. Скорее всего, это очко останется единственным в активе финалистов ЧМ-1954, но даже такой результат в группе с Францией, Германией и Португалией — это больше, чем очень многие от мадьяр ждали.

Без «Реала» нереально



Матч сборных Испании и Польши ждали с интересом вот почему: не может же «Красная фурия» провести два невзрачных матча подряд. После 0:0 со Швецией должен же быть качественный перформанс. Так казалось. Но вышло чуть-чуть иначе. Подопечные Луиса Энрике не смогли обыграть Польшу.

Нельзя сказать, что Испания играла плохо: они владели мячом почти целый матч, у них были моменты, пусть и не так много, как в лучшие времена, но опять не было реализации. Альваро Мората (при всём к нему уважении) — это не Рауль, не Фернандо Торрес и даже не Давид Вилья. Он сам ничего не придумает, для него нужно создавать ситуации, чтобы он разбирался во вратарской. Чаще он не разбирается, чем забивает.

В матче с Польшей Мората реализовал один момент из имевшихся трёх-четырёх, а намного более классный Роберт Левандовски — один из одного.

В итоге ничья. Испанцы, приехавшие на турнир без единого игрока мадридского «Реала», пока впечатляют не очень сильно. Но обыгрывать Словакию и выходить в плей-офф они всё равно должны, а там всё может быть совсем иначе.

Наброс на лидера

Из новостей дня, не связанных с матчами, можно отметить выступление в прессе Дмитрия Черышева, отца футболиста сборной России Дениса Черышева. Он, профессиональный футбольный тренер, позволил себе довольно жёсткую критику Александра Головина, одного из лидеров национальной команды.

По его словам, футболист на чемпионате мира в 2018 году выглядел намного более мобильным, чем сейчас. Черышев-старший подчеркнул, что сейчас игра Головина ему нравится намного меньше, чем раньше.

Мне не нравится, что он сейчас очень много берёт мяч на себя и не играет в коллективную игру. Со стороны это сильно бросается в глаза. В каких-то моментах он передерживает мяч, — сказал тренер.

Что здесь добавить? Может быть, Головин передерживает мяч, потому что его отдать некому?