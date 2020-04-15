Тренер «Зенита» раскритиковал скопления людей в метро

https://static.news.ru/photo/a2a51b22-7f0f-11ea-bdf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Просветление/vk.com

Тренер «Зенита-2» и бывший футболист петербургского клуба Владислав Радимов был шокирован количеством людей в московском метро после введения пропускной системы из-за коронавируса.

Даже на шашлыках, когда люди вышли, скопление было меньше, чем сегодня в метро. Я шокирован этой ситуацией. Говорят сидеть дома, а потом не пускают в метро людей. Когда увидел это утром, глазам не поверил, — цитирует Радимова «Чемпионат».

Он рассказал, что в петербургском клубе вся работа происходит удалённо.

Как писал NEWS.ru, 15 апреля в Москве заработала пропускная система, введённая из-за режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса. В утреннее время на некоторых станциях столичного метро образовались длинные очереди из людей из-за проверки пропусков. Возле многих платформ пробки из граждан начинались уже на улице.