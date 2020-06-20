Тренер ЦСКА пообещал не ругать футболистов после разгрома от «Зенита»

https://static.news.ru/photo/23b237d0-b328-11ea-963c-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПФК ЦСКА Москва/vk.com

Тренер футбольного клуба ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал поражение «красно-синих» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги с «Зенитом» со счётом 0:4.

Никого персонально ругать мы не будем. Все футболисты допустили ошибки. Будем разбираться. Понятно, что будут приниматься определённые меры. Да, на второй минуте была персональная ошибка, а быстрые голы плохо сказываются. Мы не смогли перестроиться, «Зенит» стал использовать наши слабые места. Большое количество ошибок было допущено в обороне, её надо было выстраивать по-другому, — сказал Овчинников на послематчевой пресс-конференции.

Специалист добавил, что этот матч даст большую пищу для размышлений.

Любому тренеру хочется качественных усилений. У нас хорошие молодые ребята, которых мы обязаны развивать. Можно сделать шаг вперёд, но потом два назад. Мы работаем с выпускниками нашей академии и будем стараться, чтобы они приносили результат, — добавил он.

Овчинников также обратил внимание на ситуацию с «Ростовом», где на матч вышли игроки академии из-за обнаружения коронавируса у шести игроков.

Если РФС допускает, что вместо «Ростова» едет академия, то моё субъективное мнение — если есть возможность играть, то надо играть, — заключил он.

Как передавал NEWS.ru, молодые футболисты «Ростова», которым пришлось подменять отправленную на карантин основу, проиграли «Сочи» с рекордным счётом — 1:10.