Тренер ЦСКА по физподготовке Паулино Гранеро покинул клуб

Тренер футбольного клуба ЦСКА по физической подготовке Паулино Гранеро покинул московскую команду.
За физическую готовность в клубе теперь отвечает Руслан Зубик,
Ранее ЦСКА продлил контракт с главным тренером команды Виктором Гончаренко. Новое соглашение с белорусским специалистом рассчитано до окончания сезона-2020/21.
Также NEWS.ru писал о том, что возможность проведения футбольных матчей в присутствии болельщиков с 21 июня согласовал Роспотребнадзор с Российской премьер-лигой (РПЛ).
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