Тренер ЦСКА по физподготовке Паулино Гранеро покинул клуб

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Бывший президент футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко объяснил, почему «красно-белые» не стали выкупать немецкого игрока Андре Шюррле, права на которого принадлежат дортмундской «Боруссии».

Шюррле не смог себя до конца раскрыть из-за возраста. Хотя, честно говоря, пока он был на поле, было видно, что это человек, который заслуженно имеет все титулы, которые есть в...