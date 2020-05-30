Футбол

Тренер ЦСКА по физподготовке Паулино Гранеро покинул клуб

13:07, 30 мая 2020
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Тренер футбольного клуба ЦСКА по физической подготовке Паулино Гранеро покинул московскую команду.

За физическую готовность в клубе теперь отвечает Руслан Зубик, сообщает «Чемпионат».

Ранее ЦСКА продлил контракт с главным тренером команды Виктором Гончаренко. Новое соглашение с белорусским специалистом рассчитано до окончания сезона-2020/21.

Также NEWS.ru писал о том, что возможность проведения футбольных матчей в присутствии болельщиков с 21 июня согласовал Роспотребнадзор с Российской премьер-лигой (РПЛ).

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