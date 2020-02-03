https://static.news.ru/photo/b1bb30ea-4672-11ea-99c9-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Allen Eyestone/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп перепутал штаты Канзас и Миссури, поздравляя победителя 54-го Супербоула.

В заблуждение президента США ввело, по всей видимости, название выигравшей команды. Чемпионом стал клуб «Канзас-Сити Чифс» из штата Миссури. Трамп в поздравительном твите отметил, что команда представляет «великий штат Канзас» и, по факту, всю страну «очень хорошо».

Наша страна гордится вами! — написал глава государства в Twitter.

I miss having a President that knows Kansas City is not a state. #SuperBowLIV pic.twitter.com/wFuzaa4tXK — Jules Morgan (@glamelegance) February 3, 2020

Вскоре Трамп удалил сообщение, в котором допустил ошибку, и опубликовал новое, однако пользователи успели сделать скриншоты предыдущего твита и поиздевались над американским президентом из-за незнания географии.

Удалено, но не забыто, — прокомментировал один из них.

2 февраля чемпионом Супербоула стал «Канзас-Сити Чифс». Матч команды против «Сан-Франциско Найнерс» закончился со счётом 31:20 (7:3, 3:7, 0:10, 21:0). Клуб из штата Миссури впервые с 1969 года взял трофей в финальном матче плей-офф Национальной футбольной лиги.

Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп перепутал страну рождения собственного отца. Американский лидер на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что его отец родился в красивом месте в Германии. При этом, согласно данным из открытых источников, Фред Трамп родился в Бронксе в семье эмигрантов из Баварии.