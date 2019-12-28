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Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов может возгласить брестское «Динамо».

Отмечается, что накануне Кононов был замечен в Бресте. Клуб может объявить о его назначении в ближайшее время, сообщает «Белорусский футбол». В клубе отказались комментировать данную новость, отметив, что вся официальная...