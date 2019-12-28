Руководство итальянского футбольного клуба «Дженоа» отправило Тиаго Мотту в отставку с поста главного тренера команды.
Новым наставником «Дженоа» назначен Давиде Никола, ранее выступавший за команду в качестве игрока, сообщает пресс-служба клуба.
«Дженоа» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 11 очков в 17 матчах.
Ранее французский футбольный клуб «Монако» отправил в отставку главного тренера команды Леонардо Жардима. Руководство клуба приняло решение назначить Роберто Морено новым главным тренером, писал NEWS.ru.
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