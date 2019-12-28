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Французский футбольный клуб «Монако» отправил в отставку главного тренера команды Леонардо Жардима.

Руководство клуба приняло решение назначить Роберто Морено новым главным тренером, сообщает пресс-служба «Монако». Соглашение с 42-летним испанским специалистом рассчитано на два с половиной года, до июня 2022 года. Он приступит к работе в начале следующей недели.

Мы очень рады объявить о назначении Роберта Морено. Мы верим в него и его способность принести команде успех, — сказал вице-президент и генеральный директор клуба Олег Петров.

Как ранее писал NEWS.ru, российский полузащитник «Монако» Александр Головин отметил, что победа над «Лиллем» в матче 19-го тура чемпионата Франции со счётом 5:1 придаст уверенности игрокам команды.