Тедеско попросил Промеса поторопиться с переходом в «Спартак»

https://static.news.ru/photo/e8fc019e-71ee-11eb-9e0a-96000091f725_660.jpg Доменико Тедеско Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско обратился к потенциальному новичку команды, полузащитнику нидерландского «Аякса» Квинси Промесу. Он попросил приехать его как можно быстрее.

Неоднократно СМИ сообщали, что Промес находится в шаге от переезда в Москву, однако договорённость пока так и не достигнута. В московском клубе также подтверждали интерес к Промесу и выражали надежду на успешное завершение сделки. Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун 6 февраля сообщил, что «красно-белые» своё предложение сделали и ждут ответа «Аякса». По данным СМИ, трансфер Промеса обойдётся 10-кратным чемпионам России в сумму от €7,5 млн до €10 млн. Назывались, впрочем, и более высокие цифры.

Директор департамента по связям с общественностью «красно-белых» Антон Фетисов заявил, что амстердамцы затягивают процесс перехода, так как хотят договориться с футболистом по вопросу о возможном уголовном преследовании, сообщил ТАСС.

Это (задержка с переходом Промеса) нормальная ситуация, всегда нужно понимать, какие обстоятельства предшествуют переходу, — заявил Тедеско в ходе пресс-конференции.

Пресс-конференция была посвящена игре 1/8 финала Бетсити — Кубка России против «Динамо». Она велась в прямом эфире в официальном аккаунте «Спартака» в социальной сети Instagram, за ней наблюдал Промес.

Если он меня видит, говорю ему, чтобы он приезжал как можно быстрее, — обратился к нему Тедеско.

Как писал NEWS.ru, Тедеско в разговоре с журналистами высказался по поводу перехода в столичный клуб голландского атакующего полузащитника Квинси Промеса.

Также наставник сообщил, какую позицию коллективу не помешало бы усилить. По мнению тренера, у «красно-белых» собралась хорошая команда, хороший коллектив, но найти ещё одного крайнего полузащитника было бы неплохо.