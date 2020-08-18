«Тамбов» в меньшинстве удержал победу над «Химками» в РПЛ

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Проходивший в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» матч третьего тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) между ФК «Тамбов» и ФК «Химки» закончился минимальной победой номинальных хозяев — 1:0 (1:0).

Счёт был открыт уже на 14-й минуте: отличился молдавский полузащитник тамбовской команды Валериу Чуперка с передачи Александра Каплиенко.

За пять минут до окончания первого тайма «волки» остались в меньшинстве — защитник Алексей Грицаенко получил прямую красную карточку за удар соперника в лицо. Для принятия этого решения арбитру матча Михаилу Вилкову пришлось прибегнуть к помощи VAR.

Играя больше половины матча вдесятером и не реализовав пенальти на 52-й минуте (Владимир Обухов пробил мимо ворот), «Тамбов» всё же сумел удержать победный счёт и набрал первые три очка в нынешнем чемпионате РПЛ, уйдя с последнего места в турнирной таблице. Теперь в премьер-лиге не осталось ни одной команды, не набравшей хотя бы одного очка в стартовых трёх турах чемпионата.

После поражения на выезде от столичного ЦСКА в предыдущем туре РПЛ главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин посетовал на нехватку мастерства у подопечных, ранее писал NEWS.ru.