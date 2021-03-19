«Таких ещё не было»: Сёмин назвал будущего лучшего игрока

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Бывший тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин назвал самого перспективного российского игрока.

У «Динамо» есть [Арсен] Захарян — такой же талантливый футболист, как грузин Хвича [Кварацхелия] в «Рубине». Может, и посильнее. Это будет игрочище! Мне он очень сильно понравился. У него громадный потенциал, но им надо правильно распорядиться. Потенциал потрясающий. Таких еще не было, — сказал Семин на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Захарян дебютировал в чемпионате России 1 ноября 2020 года дебютировал в матче против «Тамбова» (2:1), выйдя на замену на 76-й минуте вместо Дмитрия Скопинцева. В текущем сезоне РПЛ забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи в 6 матчах в составе «Динамо».

Ранее «Краснодар» на домашнем стадионе проиграл столичному «Динамо» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги со счётом 2:3. При этом почти всю встречу «горожане» провели в меньшинстве — на 18-й минуте за две жёлтые карточки был удалён Кайо, писал NEWS.ru.