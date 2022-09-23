Ставропольский ФК может сняться с Кубка России из-за мобилизации игроков

Фото: stavropolagrosoiuz/vk.com

Футбольный клуб «СтавропольАгроСоюз»

Футбольный клуб «СтавропольАгроСоюз» из-за частичной мобилизации может не сыграть в 1/32 финала Фонбет Кубка России. Об этом «Матч ТВ» рассказал главный тренер команды из Невинномысска Кирилл Эйдельнант. Согласно его информации, из обоймы выпали как минимум два игрока, еще трое под вопросом.

Игроки еще не получили повестки, но они уже есть в списках [на частичную мобилизацию], так что они в ожидании. Это Артур Урбицкий, Владислав Каблахов и трое еще под вопросом. Это будет крах, у нас и так Тигиев и Мутьев дисквалифицированы — два ключевых игрока. Сняться с Кубка России? Думаю, такой вариант не исключен, если все это будет быстро развиваться. Нам просто может не хватить футболистов для выхода на поле, — сказал Эйдельнант.

Матч «СтавропольАгроСоюз» — «Нефтехимик» должен состояться 5 октября.

21 сентября в Госдуме рассказали, мобилизуют ли спортсменов. По словам депутата Светланы Журовой, под частичную мобилизацию могут попасть спортсмены, имеющие военные специальности, особенно с офицерскими званиями.

Ранее тем же днем президент Российской Федерации Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку.