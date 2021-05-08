Стало известно, сколько заработает Неймар по новому контракту в ПСЖ

https://static.news.ru/photo/71ecca86-b008-11eb-9b6f-96000091f725_660.jpg Неймар Фото: neymarjr/instagram.com/

Журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter раскрыл условия нового контракта Неймара с «Пари Сен-Жермен». В субботу, 8 мая, бразильский нападающий продлил контракт с парижским клубом до 2025 года.

По информации источника, Неймар будет зарабатывать в ПСЖ €30 млн за сезон без учёта бонусов. Также в контракте предусмотрены дополнительные выплаты в случае победы команды в Лиге чемпионов.

4 апреля Неймар приостановил переговоры с ПСЖ о новом контракте — футболист хотел вернуться в бывшую команду — в «Барселону». Каталонский клуб рассматривал возможность приобретения бразильца после вылета клуба из Лиги чемпионов.

Неймар перешёл в ПСЖ в 2017 году. В нынешнем сезоне футболист отметился семью голами в 15 матчах чемпионата Франции. В Лиге чемпионов бразилец забил шесть голов в девяти матчах.

Ранее сообщалось, что президент УЕФА Александер Чеферин намерен отстранить «Реал», «Барселону» и «Ювентус», которые не вышли из состава участников Европейской Суперлиги, от еврокубков на два года.