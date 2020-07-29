Стало известно о возможном переходе аргентинского форварда в «Краснодар»

https://static.news.ru/photo/3d2ee644-d1b5-11ea-bc98-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/bustosnahuel10

Нападающий аргентинского клуба «Тальерес» Науэль Бустос может перейти в «Краснодар». Такую информацию представил итальянский журналист Даниэле Лонго.

По словам журналиста, трансфер 22-летнего футболиста состоится в том случае, если «Краснодар» согласится выплатить «Тальересу» €10 млн плюс бонусы за достижения игрока.

Также к Бустосу проявлял интерес «Милан», однако итальянский клуб ещё не успел сделать официальное предложение, пишет Лонго в Twitter.

Allo stato attuale non risultano offerte da parte del #Milan per #Bustos . Interesse c'Ã¨ ma non ancora una proposta formale. Il giocatore potrebbe andare al #Krasnodar che ha messo sul piatto 10 milioni di euro piÃ¹ bonus — Daniele Longo (@86_longo) July 28, 2020

Известно, что форвард выступает за «Тальерес» с 2016 года. В сезоне 2018/19 клуб отдавал игрока в аренду мексиканской «Пачуке». В 38 матчах за «Тальерес» Бустос забил 15 голов и сделал четыре результативные передачи.

Начиная с января 2020 года Бустос играет за молодежную сборную Аргентины. Так, в составе команды он провёл три матча, забив только один гол.

«Краснодар» в завершившемся чемпионате России оказался на третьем месте в турнирной таблице. Клуб сумел набрать в 30 встречах 52 очка. В следующем сезоне команда второй год подряд сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

Ранее NEWS.ru писал, что футболисты Мануэл Фернандеш и Йон Гудни Фьолусон покинули ФК «Краснодар». У португальского полузащитника истёк срок действия контракта. Трудовое соглашение с его исландским коллегой прекращено на год досрочно по обоюдному согласию сторон.