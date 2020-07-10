Стали известны результаты жеребьёвки 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне состоялась жеребьёвка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы. В ней приняли участие команды, которые уже прошли в четвертьфинал турнира и которым ещё предстоит провести ответные матчи 1/8 финала.
Результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы:
Пара 1: «Шахтёр» (Украина) / «Вольфсбург» (Германия) — «Базель» (Германия) / «Айнтрахт» (Германия)
Пара 2: «Манчестер Юнайтед» (Англия) / ЛАСК (Австрия) — «Копенгаген» (Дания) / «Истанбул Башакшехир» (Турция)
Пара 3: «Интер» (Италия) / «Хетафе» (Испания) — «Байер» (Германия) / «Рейнджерс» (Шотландия)
Пара 4: «Вулверхэмптон» (Англия) / «Олимпиакос» (Греция) — «Рома» (Италия) / «Севилья» (Испания)
Результаты жеребьёвки 1/2 финала Лига Европы:
Победитель пары 4 — победитель пары 2
Победитель пары 3 — победитель пары 1
Напомним, розыгрыш Лиги Европы в сезоне-2019/20 был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавируса.
Лига Европы будет доиграна с 10 по 21 августа. Четвертьфиналы, полуфиналы и финал пройдут в Германии в формате «Финала восьми». Во всех раундах плей-офф команды сыграют по одному матчу. Финал пройдёт в Кёльне.
В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне состоялась жеребьёвка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов, ранее писал NEWS.ru.
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