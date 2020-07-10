Стали известны результаты жеребьёвки 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы

https://static.news.ru/photo/9dfe0298-c2a1-11ea-b13e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pascal Muller/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне состоялась жеребьёвка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы. В ней приняли участие команды, которые уже прошли в четвертьфинал турнира и которым ещё предстоит провести ответные матчи 1/8 финала.

Результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы:

Пара 1: «Шахтёр» (Украина) / «Вольфсбург» (Германия) — «Базель» (Германия) / «Айнтрахт» (Германия)

Пара 2: «Манчестер Юнайтед» (Англия) / ЛАСК (Австрия) — «Копенгаген» (Дания) / «Истанбул Башакшехир» (Турция)

Пара 3: «Интер» (Италия) / «Хетафе» (Испания) — «Байер» (Германия) / «Рейнджерс» (Шотландия)

Пара 4: «Вулверхэмптон» (Англия) / «Олимпиакос» (Греция) — «Рома» (Италия) / «Севилья» (Испания)

Результаты жеребьёвки 1/2 финала Лига Европы:

Победитель пары 4 — победитель пары 2

Победитель пары 3 — победитель пары 1

Напомним, розыгрыш Лиги Европы в сезоне-2019/20 был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавируса.

Лига Европы будет доиграна с 10 по 21 августа. Четвертьфиналы, полуфиналы и финал пройдут в Германии в формате «Финала восьми». Во всех раундах плей-офф команды сыграют по одному матчу. Финал пройдёт в Кёльне.

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне состоялась жеребьёвка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов, ранее писал NEWS.ru.