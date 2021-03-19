Стали известны пары четвертьфинала Лиги Европы

https://static.news.ru/photo/34900356-88b2-11eb-8fbb-96000091f725_660.jpg Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы сезона-2020/21, которая проходила 19 марта в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

Испанская «Гранада» сыграет с «Манчестером Юнайтед», «Арсенал» поборется с чеховской «Славией», нидерландский «Аякс» встретится с «Ромой», а «Динамо» — с «Вильярреалом».

В полуфинале сыграют победитель пары «Гранада» — «Манчестер Юнайтед» с победителем «Аякс» — «Рома». Соответственно, сильнейший в паре «Динамо» Загреб — «Вильярреал» встретится с победителем «Арсенал» — «Славия».

Хозяином финального матча, который состоится 26 мая на «Арене Гданьск» в Польше, станет победитель второй полуфинальной пары.

Ранее определились пары 1/4 финала Лиги чемпионов. Первые матчи четвертьфинала пройдут 6–7 апреля, ответные — 13–14 апреля. Полуфиналы назначены на 27–28 апреля (первые матчи) и 4–5 мая (ответные), писал NEWS.ru.