https://static.news.ru/photo/845c2c60-d3dd-11e9-a952-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Генеральный директор футбольного клуба «Спартак» (Москва) Томас Цорн выразил надежду, что участие «красно-белых» в турнире Florida Cup в США позволит увеличить количество болельщиков за океаном.

Участие во Florida Cup — это возможность расширить нашу базу болельщиков за океаном. Надеюсь, у «Спартака» появится много новых поклонников в США, — приводит слова гендиректора клубная пресс-служба.

Как сообщалось, «Спартак» примет участие в шестом турнире Florida Cup, который пройдёт в Орландо с 13 по 20 января. Соперниками россиян станут именитые клубы Южной Америки, обладатели Кубка Либертадорес разных лет: бразильские «Коринтианс» и «Палмейрас», а также самый титулованный клуб Колумбии «Атлетико Насьональ», писал News.ru.