https://static.news.ru/photo/0ab559b4-d3d7-11e9-a173-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Московский футбольный клуб «Спартак» примет участие в шестом турнире Florida Cup, который пройдет в Орландо с 13 по 20 января.
Как сообщает пресс-служба «красно-белых», соперниками россиян станут именитые клубы Южной Америки, обладатели Кубка Либертадорес разных лет: бразильские «Коринтианс» и «Палмейрас», а также самый титулованный клуб Колумбии «Атлетико Насьональ».
В составе «Коринтианс» выступает бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав, за «Палмейрас» играет экс-форвард «Спартака» Луиз Адриану.
Турнир пройдёт на 25-тысячном стадионе Exploria, открытом в 2017 году. За пять лет на Florida Cup лет сыграли 26 клубов из Европы и Южной Америки. В 2019 году его матчи транслировались в 103 странах мира.
Победителями Florida Cup становились «Кёльн», «Атлетико Минейро», «Сан-Паулу», «Атлетико Насьональ» и «Фламенго».
Ранее главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение от петербургского «Зенита» со счётом 0:1 в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги, писал News.ru.