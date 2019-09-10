https://static.news.ru/photo/0ab559b4-d3d7-11e9-a173-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Московский футбольный клуб «Спартак» примет участие в шестом турнире Florida Cup, который пройдет в Орландо с 13 по 20 января.

Как сообщает пресс-служба «красно-белых», соперниками россиян станут именитые клубы Южной Америки, обладатели Кубка Либертадорес разных лет: бразильские «Коринтианс» и «Палмейрас», а также самый титулованный клуб Колумбии «Атлетико Насьональ».

«Спартак» примет участие в турнире @Florida_Cup — 2020!



В январе следующего года наш клуб ждет путешествие в США!



Соперниками «Спартака» станут бразильские «Коринтианс» и «Палмейрас», а также колумбийский «Атлетико Насьональ»



Подробнее о турнире: https://t.co/OQSSPouUlA pic.twitter.com/ZZTwiS1Hsm — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 10, 2019

В составе «Коринтианс» выступает бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав, за «Палмейрас» играет экс-форвард «Спартака» Луиз Адриану.

Турнир пройдёт на 25-тысячном стадионе Exploria, открытом в 2017 году. За пять лет на Florida Cup лет сыграли 26 клубов из Европы и Южной Америки. В 2019 году его матчи транслировались в 103 странах мира.

Победителями Florida Cup становились «Кёльн», «Атлетико Минейро», «Сан-Паулу», «Атлетико Насьональ» и «Фламенго».

Ранее главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение от петербургского «Зенита» со счётом 0:1 в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги, писал News.ru.