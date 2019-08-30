https://static.news.ru/photo/3a3939d8-ccea-11e9-9718-fa163e074e61_660.jpg Олег Кононов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение от петербургского «Зенита» со счётом 0:1 в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги.

В первом тайме мы имели значительное преимущество. К сожалению, VAR зафиксировал руку. У нас был сложный график, который сказался. Но это моё субъективное мнение. Ребята играли, старались, по статистике мы превзошли «Зенит». Только досада от этого проигрыша. Ребята это осознают, мы не выполнили задачу в Лиге Европы, проиграли важный матч сейчас. Нацелены на дальнейшую серьёзную работу. Команда будет прогрессировать, — сказал Кононов на послематчевой пресс-конференции.

Кроме того, наставник отметил, что команду посетил вирус перед встречей с игроками из Северной столицы.

Несколько игроков выпали по болезни, многие выходили с температурой — какой-то непонятный вирус нас посетил, что тоже сказалось. Желание изменить ход встречи, конечно, было. Но получилось так, как получилось. Всегда буду говорить: «Выигрывает команда, проигрывает тренер». Мы проиграли, и я принимаю этот проигрыш на себя, — заключил он.

Ранее News.ru писал, что «Зенит» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в гостях обыграл московский «Спартак» с минимальным счётом 1:0.

На 32-й минуте мяч в ворота Андрея Лунёва забил атакующий полузащитник столичной команды Зелимхан Бакаев, однако главный арбитр Виталий Мешков отменил гол после просмотра видеоповтора. Мяч попал в руку 23-летнему хавбеку. На 42-й минуте официальный счёт открыл защитник «сине-бело-голубых» Юрий Жирков.