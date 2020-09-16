«Спартак» не пощадил «Родину»

Московское «Динамо» на домашнем поле одержало победу над петербургским «Зенитом» в матче пятого тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол на на 40-й минуте забил Тони Шуньич. Игрок выиграл в воздухе у защитника Деяна Ловрена на подаче Дмитрия Скопинцева с флангового стандарта и поразил ворота Михаила Кержакова. Для...