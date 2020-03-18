Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) огласил наказание для игроков «Тамбова» и самарских «Крыльев Советов» за потасовку на матче 22-го тура молодёжного первенства России, который был остановлен на 83-й минуте.

Судья ошибся и нарушил правила, так как не менее семи игроков должно было остаться у команды. В судейскую комнату заходили представители обоих клубов, что категорически запрещается. Все эти нарушения мы...