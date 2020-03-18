Часть сотрудников Российского футбольного союза (РФС) перешли на удалённую работу для упреждения распространения коронавируса.
Организация продолжает работу в полном объёме, сообщает пресс-служба РФС.
Ð§Ð°ÑÑÑ ÑÐ¾ÑÑÑÐ´Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð² Ð Ð¤Ð¡ Ð¿ÐµÑÐµÐ²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð° Ð½Ð° ÑÐ´Ð°Ð»ÐµÐ½Ð½ÑÐ¹ ÑÐµÐ¶Ð¸Ð¼ Ð´Ð»Ñ ÑÐ¿ÑÐµÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÐ°ÑÐ¿ÑÐ¾ÑÑÑÐ°Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ¾ÑÐ¾Ð½Ð°Ð²Ð¸ÑÑÑÐ°.— Ð Ð¤Ð¡ (@rfsruofficial)
ÐÑÐ¸ ÑÑÐ¾Ð¼ Ð¼Ñ Ð¿ÑÐ¾Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð°ÐµÐ¼ ÑÐ°Ð±Ð¾ÑÑ Ð² Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ð¼ Ð¾Ð±ÑÑÐ¼Ðµ. ÐÑÐ»Ð¸ Ñ Ð²Ð°Ñ ÐµÑÑÑ Ð²Ð¾Ð¿ÑÐ¾ÑÑ, Ð¿Ð¸ÑÐ¸ÑÐµ Ð½Ð° Ð°Ð´ÑÐµÑ info@rfs.ru
pic.twitter.com/rBXi4p1nKB March 18, 2020
Ранее РФС приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники