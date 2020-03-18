Часть сотрудников Российского футбольного союза (РФС) перешли на удалённую работу для упреждения распространения коронавируса.

Организация продолжает работу в полном объёме, сообщает пресс-служба РФС.

Ранее РФС приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса, писал NEWS.ru.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях