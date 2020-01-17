https://static.news.ru/photo/4f58bcd2-3926-11ea-9233-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор оргкомитета чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что ситуация с билетами на матчи турнира, которые попали в руки перекупщикам, должна стать предметом рассмотрения других органов.

Мы не имели отношения к распространению этих билетов. Ситуация с этими билетами должна стать предметом рассмотрения других органов, но не оргкомитета Евро-2020, — цитирует Сорокина РИА Новости.

Он также отметил, что система FAN ID не является 100% защитой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что около 10% промокодов, дающих право на покупку билета на матчи группового этапа футбольного Евро-2020 с участием сборной России, попали в распоряжение спекулянтов.