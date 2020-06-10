Сорокин рассказал о готовности России к Евро-2020 за год до турнира

https://static.news.ru/photo/3fe084f6-abc2-11ea-95bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Газпром Арена - Gazprom Arena/facebook.com

Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы-2020 по футболу Алексей Сорокин заявил о готовности Санкт-Петербурга к проведению матчей за год до старта турнира.

Мы были готовы раньше, готовы и сейчас. Конечно, пандемия внесла определенную смуту в европейскую и мировую футбольную жизнь, но мы адаптируемся, — цитирует Сорокина ТАСС.

Сорокин отметил, что если бы турнир не переносили, то Санкт-Петербург был бы полностью готов к проведению чемпионата Европы по футболу этим летом.

Евро-2020 был перенесён на год в связи с пандемией коронавируса. Матчи должны состояться в 2021 году в 12 городах: Баку, Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Копенгагене, Дублине, Риме, Амстердаме, Глазго, Бухаресте, Бильбао и Будапеште. Российское правительство также уже предоставило гарантии готовности провести матчи чемпионата.

Ранее NEWS.ru писал, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) надеется завершить игровой сезон в августе.