«Сочи» уступил в гостях тульскому «Арсеналу»

https://static.news.ru/photo/60980796-fb45-11ea-805c-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПФК «Арсенал» Тула/vk.com

Тульский футбольный клуб «Арсенал» одержал победу над «Сочи» в домашнем матче 8-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча завершилась со счётом 3:2. На десятой минуте противостояния главный арбитр матча Евгений Кукуляк назначил пенальти в ворота «Арсенала», который полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа успешно реализовал. Уже через 10 минут тульская команда сравняла счёт благодаря голу хавбека Сергея Ткачёва, а в компенсированное время первого тайма и вовсе вышла вперёд после того, как мяч в ворота сочинцев забил хавбек «Арсенала» Эванс Кангва.

На 65-й минуте матча ситуация вновь изменилась — счёт сравнял защитник «Сочи» Миха Мевля. Однако через шесть минут Ткачёв оформил дубль, установив итоговый счёт. Таким образом, «Арсенал» поднялся на 12-е место в турнирной таблице РПЛ, сейчас на его счету восемь очков. «Сочи» с 15-ю очками — на третьем месте.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на стадионе «Нефтяник» в столице Башкортостана состоялся матч 8-го тура Российской премьер-лиги, победителем которого стал московский ЦСКА, который обыграл «Уфу» со счётом 1:0.